BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Muleka'ya sürpriz talip! Teklifleri...

Beşiktaş Muleka'yı, bu sezon başında Belçika ekiplerinden Standard Liege'e 3.35 milyon euro ödeyerek kadrosuna katmıştı. Teknik direktör Şenol Güneş'in gelecek sezon kadro planlamasında düşünmediği oyuncuya Al-Ahly'nin talip olduğu öğrenildi.
Beşiktaş Muleka'yı, bu sezon başında Belçika ekiplerinden Standard Liege'e 3.35 milyon euro ödeyerek kadrosuna katmıştı. Teknik direktör Şenol Güneş'in gelecek sezon kadro planlamasında düşünmediği oyuncuya Al-Ahly'nin talip olduğu öğrenildi.
Akşam'ın Arap basınından aktardığı habere göre; Al-Ahly, gelecek sezon planlamasında Beşiktaş'ın forveti Jackson Muleka'ya yer verdi. Mısır ekibi, 23 yaşındaki yetenekli futbolcuyu transfer etmek için yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın kapısını çalacak.
3 MİLYON EURO TEKLİF EDİLECEK
Ngmisr adlı sitede yer alan haberde, Al-Ahly'nin Muleka için 3 milyon euro'luk bir teklif yapacağı bildirildi. Haberin devamında şu detaylara yer verildi:
Al-Ahly'den alınan bilgilere göre teknik direktör Marcel Koller, oyuncuya olan bağlılığını gösterdi. Takımın hücum hattındaki Hussein ve Sharif'in performanslarının düşük olması, Muleka transferini daha önemli hale getiriyor. Kulüp Başkanı Al-Khatib, Muleka'nın transferinin mümkün olan en kısa sürede bitirilebilmesi için talimatlarını verdi. Oyuncu için Türk kulübüne 3 milyon euro teklif edilecek.
HÜCUMDA TEK ADAY JACKSON
Muleka için teklif yapacak olan Al-Ahly'nin, G.Saray'ın futbolcusu olarak Nantes'te forma giyen Mohamed'i kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti. Bir kulüp yöneticisi, Al-Ahly Online'a konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:
Al-Ahly'nin Mostafa Mohamed ile sözleşme imzalama düşüncesi yok. Şu anda masadaki tek forvet; Muleka.