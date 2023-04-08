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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da iç transfer harekatı! İmzalar atılıyor

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe'yi yenerek moral bulan Beşiktaş'ta yönetim iç transfer için kolları sıvadı. O isimlerle sözleşme uzatma görüşmeleri başladı. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2023 Cumartesi 11:39
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da iç transfer harekatı! İmzalar atılıyor

Süper Lig'de aldığı üst üste galibiyetle moral bulan siyah-beyazlılar, bir yandan da sözleşmesini uzatmak istenilen oyuncularla görüşmelere başladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da iç transfer harekatı! İmzalar atılıyor

Yöneticiler başarılı file bekçisi Mert Günok'tan sonra Salih Uçan ve Rachid Ghezzal'la görüşme odasına girecek. Mert, takımda kalmak istediğini daha önce yönetime iletmişti. Salih ve Ghezzal'ın da Beşiktaş ile yola devam etmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Yönetim çok uzatmadan bu üç isme imza attırmayı planlıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da iç transfer harekatı! İmzalar atılıyor

Önümüzdeki yılların iskeletini, yeni sezon başlamadan oluşturmak isteyen siyah-beyazlı yönetim, bu futbolcuların 2024'te bitecek sözleşmelerini 2026'ya kadar uzatmak istiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da iç transfer harekatı! İmzalar atılıyor

Bu arada teknik direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda Alanyaspor'dan kiralanan Tayfur Bingöl'ün de kalması için harekete geçildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da iç transfer harekatı! İmzalar atılıyor

Alanyaspor yönetimi 1.3 milyon euro'luk bonservis bedelinde indirim yaparsa, Tayfur ile uzun süreçli bir sözleşme yapılması bekleniyor.

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