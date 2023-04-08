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Beşiktaş-Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremler sonrası vatandaşlara yardım organizasyonları devam ediyor. Beşiktaş, bu doğrultuda İspanyol ekibi Atletico Madrid'le dostluk maçı yapacak. Futbolseverler, mücadelenin tarihini, saatini ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki, Beşiktaş-Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2023 Cumartesi 13:00 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2023 Cumartesi 14:00
Beşiktaş-Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Beşiktaş, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremden etkilenen vatandaşlar için yardım maçı organize edileceğini duyurdu.

BEŞİKTAŞ-ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş'ın sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacağı maç 12 Nisan Çarşamba günü Vodafone Park'ta oynanacak. Mücadele, NTV ve Star TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

Beşiktaşımız, 11 ilimizde hissedilen deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere, Atletico Madrid ile 12 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta dostluk maçında karşılaşacaktır.

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