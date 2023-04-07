Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Redmond kararı! Sezon sonu...

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Redmond kararı! Sezon sonu...

Beşiktaş'ta son olarak Fenerbahçe derbisinde gösterdiği performansla büyük alkış alan Redmond ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah beyazlı yönetimden sezon sonu için futbolcunun geleceği hakkında kritik karar geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2023 Cuma 06:50
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Redmond kararı! Sezon sonu...

Beşiktaş'ta sezon sonunda takımda kalıp kalmayacağı merak edilen isimlerinde başında Redmond geliyor.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Redmond kararı! Sezon sonu...

F.Bahçe derbisinde son yılların en etkili performansını ortaya koyan İngiliz futbolcunun sözleşmesi sezonunda bitiyor.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Redmond kararı! Sezon sonu...

2.2 milyon euro yıllık ücret kazanan Redmond'ın maaşının 1.5 milyon euro'sunu Beşiktaş, 700 bin euro'sunu ise Southampton karşılıyor.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Redmond kararı! Sezon sonu...

Beşiktaş sezon sonunu bekliyor.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Redmond kararı! Sezon sonu...

Kalan haftalarda yükselen performansının devam etmesi halinde lig biter bitmez Redmond ile masaya oturulacak ve sözleşme şartları İngiliz oyuncuya sunulacak.

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