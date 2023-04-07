TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Redmond kararı! Sezon sonu...

Beşiktaş'ta sezon sonunda takımda kalıp kalmayacağı merak edilen isimlerinde başında Redmond geliyor.
Beşiktaş'ta sezon sonunda takımda kalıp kalmayacağı merak edilen isimlerinde başında Redmond geliyor.
F.Bahçe derbisinde son yılların en etkili performansını ortaya koyan İngiliz futbolcunun sözleşmesi sezonunda bitiyor.
2.2 milyon euro yıllık ücret kazanan Redmond'ın maaşının 1.5 milyon euro'sunu Beşiktaş, 700 bin euro'sunu ise Southampton karşılıyor.
Beşiktaş sezon sonunu bekliyor.
Kalan haftalarda yükselen performansının devam etmesi halinde lig biter bitmez Redmond ile masaya oturulacak ve sözleşme şartları İngiliz oyuncuya sunulacak.