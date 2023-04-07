Derbi zaferi nefes aldırdı

beşiktaş'ta derbide alınan galibiyet teknik direktör ve futbolcular kadar yönetimin de elini rahatlattı. Sadece kongre üyelerinin değil tribünlerin de yavaş yavaş tepki koymaya başladığı dönemde Ahmet Nur Çebi'nin imdadına yetişen ilk isim Şenol Güneş yetişti. Deneyimli teknik adamın hem saha içi hem de saha dışında soyunduğu lider rolü, Başkan Çebi'nin üzerindeki baskıyı azalttı.
beşiktaş'ta derbide alınan galibiyet teknik direktör ve futbolcular kadar yönetimin de elini rahatlattı. Sadece kongre üyelerinin değil tribünlerin de yavaş yavaş tepki koymaya başladığı dönemde Ahmet Nur Çebi'nin imdadına yetişen ilk isim Şenol Güneş yetişti. Deneyimli teknik adamın hem saha içi hem de saha dışında soyunduğu lider rolü, Başkan Çebi'nin üzerindeki baskıyı azalttı.