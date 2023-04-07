Haberler Beşiktaş Derbi zaferi nefes aldırdı

Derbi zaferi nefes aldırdı

beşiktaş'ta derbide alınan galibiyet teknik direktör ve futbolcular kadar yönetimin de elini rahatlattı. Sadece kongre üyelerinin değil tribünlerin de yavaş yavaş tepki koymaya başladığı dönemde Ahmet Nur Çebi'nin imdadına yetişen ilk isim Şenol Güneş yetişti. Deneyimli teknik adamın hem saha içi hem de saha dışında soyunduğu lider rolü, Başkan Çebi'nin üzerindeki baskıyı azalttı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2023 Cuma 06:50
Derbi zaferi nefes aldırdı
beşiktaş'ta derbide alınan galibiyet teknik direktör ve futbolcular kadar yönetimin de elini rahatlattı. Sadece kongre üyelerinin değil tribünlerin de yavaş yavaş tepki koymaya başladığı dönemde Ahmet Nur Çebi'nin imdadına yetişen ilk isim Şenol Güneş yetişti. Deneyimli teknik adamın hem saha içi hem de saha dışında soyunduğu lider rolü, Başkan Çebi'nin üzerindeki baskıyı azalttı.
DİĞER
Adnan Şen ile Begüm Şen kaybettikleri oğulları adına kurdukları vakıf için tüm imkanlarını seferber ediyor
Şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin 50 bin dolarlık saatle kural bozmadı: "Bunları söylemek bile ayıp"
Gedson Fernandes'e çifte kanca!
Icardi'den flaş sözler! "Kalmak istiyorum ama... "
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Tosun Paşa 3 katına uzatıyor! İşte sözleşme detayları...
Gedson Fernandes'e çifte kanca!
Esenler TOKİ kura sonuçları 7 Nisan
Ramazan'a özel cuma mesajları 2023
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2023 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jesus taraftara mesaj yolladı! Jesus taraftara mesaj yolladı! 01:24
Willian Arao: Yanlış anlaşıldım! Willian Arao: Yanlış anlaşıldım! 01:24
Jesus'tan İrfan Can'a destek! Jesus'tan İrfan Can'a destek! 01:24
F.Bahçe kupada yarı finalde! F.Bahçe kupada yarı finalde! 01:24
Avrupa'da Türk derbisinin galibi F.Bahçe! ÖZET İZLE Avrupa'da Türk derbisinin galibi F.Bahçe! ÖZET İZLE 01:24
Jorge Jesus'tan tribünlere Enner Valencia tepkisi! Jorge Jesus'tan tribünlere Enner Valencia tepkisi! 01:24
Daha Eski
F.Bahçe'de tribünlerden 'Yönetim istifa' sesleri! F.Bahçe'de tribünlerden 'Yönetim istifa' sesleri! 01:24
F.Bahçe'de Jesus küçük çocuklarla şakalaştı F.Bahçe'de Jesus küçük çocuklarla şakalaştı 01:24
Jesus'ta şok gelişme! Yakın arkadaşı açıkladı Jesus'ta şok gelişme! Yakın arkadaşı açıkladı 01:23
Trabzonspor'dan Sergen Yalçın hamlesi! Trabzonspor'dan Sergen Yalçın hamlesi! 01:23
G.Saray transferde büyük oynuyor! Dünya yıldızı Aslan olacak G.Saray transferde büyük oynuyor! Dünya yıldızı Aslan olacak 01:23
F.Bahçeli yıldız açıkladı! Jesus'un yeni adresi... F.Bahçeli yıldız açıkladı! Jesus'un yeni adresi... 01:23