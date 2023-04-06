Haberler Beşiktaş UEFA'dan Türk takımlarına dev gelir! En çok parayı...

UEFA'dan Türk takımlarına dev gelir! En çok parayı...

Son dakika spor haberleri... UEFA, organizasyonlarına katılan kulüplere dağıttığı paraları açıkladı. Buna göre Türkiye'den en çok gelir elde eden kulüp Beşiktaş oldu. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kasasına koyduğu rakam...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2023 Perşembe 09:41
UEFA'dan Türk takımlarına dev gelir! En çok parayı...

UEFA; Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden kulüplere yapılan ödemelerin dökümünün de yer aldığı 2021-22 sezonu mali raporunu yayımladı.

UEFA'dan Türk takımlarına dev gelir! En çok parayı...

Buna göre katılımcılara, toplam 2 milyar 731 milyon 900 bin euro dağıtıldı.

UEFA'dan Türk takımlarına dev gelir! En çok parayı...

Türk ekiplerine yapılan ödemeler de belli oldu. İşte detaylar...

UEFA'dan Türk takımlarına dev gelir! En çok parayı...

Tarihinde 14. kez UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran İspanyol ekibi Real Madrid, 133 milyon 709 bin euro'yla 2021-22 sezonunda UEFA organizasyonlarından en fazla gelir sağlayan kulüp oldu.

UEFA'dan Türk takımlarına dev gelir! En çok parayı...

Geçen sezon Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden ve grup aşamasında elenen Beşiktaş, yerli kulüpler arasında en fazla parayı kasasına koyan takımdı.

UEFA'dan Türk takımlarına dev gelir! En çok parayı...

Siyah-beyazlılar tam 26 milyon 920 bin euro'yu kasasına koydu.

UEFA'dan Türk takımlarına dev gelir! En çok parayı...

Şampiyonlar Ligi elemelerini geçememesinin ardından yoluna devam ettiği Avrupa Ligi'ne son 16 turunda veda eden Galatasaray, Kara Kartal'ın ardından en çok gelir elde eden Türk takımı oldu.

UEFA'dan Türk takımlarına dev gelir! En çok parayı...

Sarı-kırmızılılar, 14 milyon 733 bin euro kazandı.

UEFA'dan Türk takımlarına dev gelir! En çok parayı...

Avrupa Ligi grup aşamasını 3. bitirerek gittiği Avrupa Konferans Ligi play-off turunda elenen Fenerbahçe ise pastadan 9 milyon 914 bin euro pay aldı.

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