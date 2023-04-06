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Omar Colley: Tarih yazdık

Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Omar Colley, "İlk derbimde, ilk galibiyetimizi aldığımız için kendi adıma da mutluyum" ifadelerini kullandı. Colley, "Hocamız derbi sonrası çok mutluydu. Bize tarih yazdığımızı söyledi. 10 kişi oynadıktan sonra 4 golle bu maçı kazanmak gerçekten inanılmazdı. Takım gibi oynadık, her an fedakarlık gösterdik ve bunun sonucu aldık. Takım olmak da bu şekilde olur" diye konuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2023 Perşembe 06:50
Omar Colley: Tarih yazdık
Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Omar Colley, "İlk derbimde, ilk galibiyetimizi aldığımız için kendi adıma da mutluyum" ifadelerini kullandı. Colley, "Hocamız derbi sonrası çok mutluydu. Bize tarih yazdığımızı söyledi. 10 kişi oynadıktan sonra 4 golle bu maçı kazanmak gerçekten inanılmazdı. Takım gibi oynadık, her an fedakarlık gösterdik ve bunun sonucu aldık. Takım olmak da bu şekilde olur" diye konuştu.
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