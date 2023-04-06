BEŞİKTAŞ HABERİ: Redmond'ın gönlü Ada'da! İşte kalmak için isteyeceği rakam...

İSTEDIĞI ÜCRET KAFA KARIŞTIRIYOR

Bu sezon 1.5 milyon Euro Beşiktaş'tan, 750 bin Euro da Southampton'dan alan Redmond'un sezon sonu 2 milyon Euro üzerinde beklentisi olacak. Yönetimin, maliyeti azaltmak istediği noktada bu rakam kafa karıştırıyor.