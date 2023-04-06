BEŞİKTAŞ HABERİ: Redmond'ın gönlü Ada'da! İşte kalmak için isteyeceği rakam...

Kadıköy'de 45. dakikada oyuna giren ve 10 kişi kalan takımını adeta uçuran Nathan Redmond, Beşiktaş'ın göz bebeği olmuş durumda.
Sezon başı İngiltere Premier Lig ekibi Southampton ile sözleşmesini feshedip Beşiktaş'a 1 yıllığına imza atan tecrübeli futbolcuyla ilk temas milli arada Sportif Direktör Ceyhun Kazancı tarafından kurulmuştu.
F.Bahçe derbisi sonrası ikinci adım atıldı ve düşüncesi soruldu. 29 yaşındaki sağ kanat, Beşiktaş'ta mutlu olduğunu ancak sezon sonunu beklemek istediğini aktardı.