Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ: Redmond'ın gönlü Ada'da! İşte kalmak için isteyeceği rakam...

BEŞİKTAŞ HABERİ: Redmond'ın gönlü Ada'da! İşte kalmak için isteyeceği rakam...

Beşiktaş'ta derbide ikinci yarının başında oyuna dahil olan ve karşılaşmanın yıldızı olan Nathan Redmond'ın geleceği belli oluyor. İstanbul'da mutlu olan ancak ülkesinden gelecek olan teklifleri bekleme kararı alan İngiliz oyuncunun kalmak için isteyeceği rakam belli oldu. İşte haberin ayrıntıları... | Bjk spor haberi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2023 Perşembe 06:50
BEŞİKTAŞ HABERİ: Redmond'ın gönlü Ada'da! İşte kalmak için isteyeceği rakam...

Kadıköy'de 45. dakikada oyuna giren ve 10 kişi kalan takımını adeta uçuran Nathan Redmond, Beşiktaş'ın göz bebeği olmuş durumda.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Redmond'ın gönlü Ada'da! İşte kalmak için isteyeceği rakam...

Sezon başı İngiltere Premier Lig ekibi Southampton ile sözleşmesini feshedip Beşiktaş'a 1 yıllığına imza atan tecrübeli futbolcuyla ilk temas milli arada Sportif Direktör Ceyhun Kazancı tarafından kurulmuştu.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Redmond'ın gönlü Ada'da! İşte kalmak için isteyeceği rakam...

F.Bahçe derbisi sonrası ikinci adım atıldı ve düşüncesi soruldu. 29 yaşındaki sağ kanat, Beşiktaş'ta mutlu olduğunu ancak sezon sonunu beklemek istediğini aktardı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Redmond'ın gönlü Ada'da! İşte kalmak için isteyeceği rakam...

Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş, oyuncusuna 2 yıllık yeni kontrat önerecek. Ancak burada kritik iki nokta bulunuyor. Birincisi; Redmond'un beklediği olası Premier Lig teklifleri. İkincisi ise yıllık ücret.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Redmond'ın gönlü Ada'da! İşte kalmak için isteyeceği rakam...

İSTEDIĞI ÜCRET KAFA KARIŞTIRIYOR

Bu sezon 1.5 milyon Euro Beşiktaş'tan, 750 bin Euro da Southampton'dan alan Redmond'un sezon sonu 2 milyon Euro üzerinde beklentisi olacak. Yönetimin, maliyeti azaltmak istediği noktada bu rakam kafa karıştırıyor.

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