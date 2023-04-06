Haberler Beşiktaş Beşiktaş Giresunspor maçının hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş Giresunspor maçının hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 9 Nisan Pazar günü Bitexen Giresunspor'u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2023 Perşembe 20:11
Beşiktaş Giresunspor maçının hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 9 Nisan Pazar günü Bitexen Giresunspor'u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü.

Antrenman, ısınma ve istasyon koşularıyla başladı. Kurulan parkurlarda kuvvet çalışması gerçekleştiren futbolcular, çift kale taktik maçla idmanı tamamladı.

Beşiktaş, Bitexen Giresunspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

DİĞER
Dudak uçuklattı! Çağla Şıkel 13 yaşındaki oğlu Kuzey’in istediği ayakkabının fiyatını görünce şoke oldu!
Jürgen Klopp'un yıldızı Galatasaray'a!
Trabzonspor'dan Sergen Yalçın hamlesi!
Okan Buruk'tan dev neşter! 8 futbolcu...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Mourinho'dan El Shaarawy kararı! Beşiktaş...
UEFA'dan dev gelir! En çok parayı...
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
📺Camdaki Kız 73. BÖLÜM FULL İZLE
İstanbul barajlarında doluluk oranı ne?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş Giresunspor'a hazırlanıyor Beşiktaş Giresunspor'a hazırlanıyor 20:10
Jorge Jesus: Toparlanmak zorundayız Jorge Jesus: Toparlanmak zorundayız 19:13
Suudi Arabistan'tan Mourinho'ya inanılmaz teklif! Suudi Arabistan'tan Mourinho'ya inanılmaz teklif! 18:59
F.Bahçe Kayserispor maçı 11'leri belli oldu! F.Bahçe Kayserispor maçı 11'leri belli oldu! 17:47
Trabzonspor'dan Sergen Yalçın hamlesi! Trabzonspor'dan Sergen Yalçın hamlesi! 16:24
Fenerbahçe - Kayserispor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Kayserispor maçı saat kaçta? 16:19
Daha Eski
G.Saray transferde büyük oynuyor! Dünya yıldızı Aslan olacak G.Saray transferde büyük oynuyor! Dünya yıldızı Aslan olacak 16:11
Türkiye EURO 2028 ve 2032'ye resmen aday oldu! Türkiye EURO 2028 ve 2032'ye resmen aday oldu! 15:40
Trabzonspor'da 5 imza birden! Trabzonspor'da 5 imza birden! 15:32
Chelsea'de 2. Lampard dönemi! Chelsea'de 2. Lampard dönemi! 15:30
Cem Bölükbaşı Japonya'da piste çıkacak Cem Bölükbaşı Japonya'da piste çıkacak 15:24
🏐VakıfBank - Fenerbahçe Opet maçı CANLI İZLE! 🏐VakıfBank - Fenerbahçe Opet maçı CANLI İZLE! 15:22