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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Redmond telaşı! Ada'dan 3 talip çıktı

Son olarak Fenerbahçe derbisinde gösterdiği performansla kendisine hayran bırakan Redmond ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Oyuncu için son olarak İngiltere'den 3 takımın ciddi bir şekilde ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2023 Çarşamba 06:50
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Redmond telaşı! Ada'dan 3 talip çıktı

Pazar gecesi Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe derbisinin tartışmasız yıldızı olan Nathan Redmond'un Siyah-Beyazlı kulüple olan sözleşmesi haziran ayında sona eriyor.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Redmond telaşı! Ada'dan 3 talip çıktı

Beşiktaş yönetimi Jamaika asıllı İngiliz futbolcuyu kadroda tutmak için ciddi bir çaba içerisine girmiş durumda.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Redmond telaşı! Ada'dan 3 talip çıktı

Haziran ayında bonservisi elinde olacak olan Nathan Redmond'u kadroda tutmak yine de pek kolay olmayacak.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Redmond telaşı! Ada'dan 3 talip çıktı

ŞENOL GÜNEŞ KADRODA İSTİYOR

Zira Radmond'u şimdiden Premier Lig'den 2-3 kulübün istediği biliniyor.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Redmond telaşı! Ada'dan 3 talip çıktı

Takvim'in haberine göre İngiltere Championship lideri ve Premier Lig'e çıkmayı neredeyse garantilemiş olan Burnley'in de Redmond'u istediği ve önemli bir bütçe ayırdığı ifade ediliyor.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Redmond telaşı! Ada'dan 3 talip çıktı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Redmond'un takımda kalmasını çok istediği ve yönetimden gerekirse fedakarlık yapmasını talep ettiği de gelen haberler arasında.

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