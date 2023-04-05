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Tosun Paşa güneş açtı

Cenk Tosun tecrübeli teknik adam yönetiminde çıktığı 15 maçta 11 gol atarken; Beşiktaş, Cenk Tosun’u ligde gol sevinci yaşadığı 9 maçın 6’sından galibiyetle ayrıldı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2023 Çarşamba 06:50
Tosun Paşa güneş açtı

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun, Şenol Güneş'in teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından sergilediği performansla dikkati çekerken, farklı bir kimliğe büründü. Valerien Ismael döneminde Süper Lig'de oynadığı 10 maçta toplam 144 dakika süre alabilen ve bir kez fileleri havalandıran "Tosun Paşa" lakaplı oyuncu, Şenol Güneş yönetiminde çıktığı 15 müsabakada 11 gole imza attı. Cenk Tosun, tümüne ilk 11'de başladığı 15 karşılaşmanın 9'unda 90'ar dakika sahada kaldı.


OPSİYON DEVREYE GİRDİ


Siyah-beyazlı takımdaki üçüncü dönemine adım atan 31 yaşındaki golcü oyuncu, son dönemde yakaladığı çıkışla eski günlerini hatırlatıyor. Siyah-beyazlı ekibin Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup ettiği derbide 2 kez fileleri havalandırarak galibiyette önemli rol oynayan Cenk Tosun, bu sezon ligdeki gol sayısını 12'ye çıkardı. Türkiye Kupası'nda da 3 kez ağları sarsan Cenk Tosun, böylece tüm kulvarlarda 15 gole ulaştı ve sözleşmesindeki bir yıllık opsiyon devreye girdi.


ÜÇ MAÇTA DUBLE YAPTI


Beşiktaş, Süper Lig'de Cenk'in gol attığı 9 maçın 6'sından galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlı takım, milli oyuncunun fileleri havalandırdığı maçlarda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı. Cenk Tosun, 3 maçta 2'şer, 6 müsabakada da birer kez ağları havalandırdı. Bu sezon ligde gollerin 7'sini ayakla ve 3'ünü kafa vuruşuyla atan Cenk, 2'sini ise penaltıdan kaydetti. Milli futbolcunun siyahbeyazlılarda yeni sözleşme imzalayacağı belirtildi.


239 MAÇTA 100 GOL ATTI


Türkiye kariyerine 2010-11'de G.Antep'te başlayan ve 2014- 15'te Beşiktaş'a transfer olan Cenk Tosun, iki kulüpte attığı gollerle "100'ler kulübü"ne giren isimlerden oldu. Ligde attığı 44 golü G.Antep formasıyla kaydeden golcü oyuncu, siyahbeyazlı forma altında da 56 kez gol sevinci yaşadı. 100 golü 239 lig karşılaşmasında atan Cenk Tosun, maç başına 0,42 gol ortalamasıyla oynadı.

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