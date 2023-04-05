Haberler Beşiktaş Rekortmen Salih

Rekortmen Salih

26 lig maçının 22’sinde forma giyen, son 4 maçta 4 gole katkı sağlayan Salih Uçan; 1 gol ve 1 asist daha yaparsa iki alanda da rekorunu kıracak

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2023 Çarşamba 06:50
Rekortmen Salih

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncularından Salih performansıyla göz dolduruyor. Salih, bu sezon siyah-beyazlı ekibin oynadığı 26 lig maçının 22'sinde görev aldı. Bu müsabakaların 21'inde sahaya ilk 11'de çıkan Salih, takımın vazgeçilmez oyuncuları arasına ismini yazdırdı. Toplamda bin 779 dakikada sahada kalan tecrübeli oyuncu, siyah-beyazlı ekipte en çok forma giyen futbolculardan da birisi.


Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 4 maçının tamamını kazanırken, Salih Uçan da bu karşılaşmalarda takımına önemli katkı sağladı. 2-1 kazanılan Ankaragücü maçında 1 gol, 1 asistle galibiyette başrol oynayan Salih Uçan, 2-0 galip gelinen Başakşehir karşılaşmasında da Aboubakar'a asist yaptı. Salih, derbide skoru 3-1'e getiren golün asistini yaparak siyah-beyazlı ekibin galibiyeti perçinlemesini sağladı.


Alanya formasıyla 35 maçta 6 asist yapan Salih Uçan, kariyer rekorunu kırmaya yaklaştı. Şu ana kadar 22 maçta 5 asist yapan Salih, en az 1 asist daha yapması halinde kariyer rekorunu egale edecek. Ayrıca Fenerbahçe'de rakip ağları 3 kez havalandıran Salih, Beşiktaş'ta da bu sezon 3 gol atma başarısı gösterdi. Salih, kalan maçlarda bir gol daha bulması durumunda da ayrı bir kariyer rekoru daha kırmış olacak.


Salih, bu hafta Süper Lig'de defansif aksiyonlarda orta saha oyuncuları arasında ilk sırada yer aldı. 22 başarılı defansif aksiyonda bulunan Salih, bu alanda ilk sırayı kimseye kaptırmadı. Öte yandan derbide 3 top kapan Salih, 5 kez de araya girerek bu alanlarda da üçüncü sırada yer aldı.


Derbide savunma anlamında da üstüne düşeni yapan Salih, 18 kez defansif 1-1'e girip 10'undan başarıyla ayrıldı. Süper Lig'de orta saha oyuncuları arasında ilk sırada yer aldı.

DİĞER
İbrahim Tatlıses, Togg'u eleştiren Kılıçdaroğlu'nu diline doladı! Hani Togg yoktu Bay Kemal?
Galatasaraylı Mertens'ten Hadise'ye olay çağrı! "Bana özel..."
Cimbom'da hedef 2 kupa!
G.Saray'dan yeni sezon hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal UEFA'ya başvuracak!
Beşiktaş'ta Redmond telaşı!
Esenler TOKİ kura sonuçları 5 Nisan
MEB 45 bin sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri belli oldu mu?
İSTANBUL NAMAZ VAKTİ 2023
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Penaltı kararı doğru mu? Lale orta yorumladı Penaltı kararı doğru mu? Lale orta yorumladı 01:16
Orhan Ak istifa etti! Orhan Ak istifa etti! 01:16
Trabzonspor kupaya veda etti! Trabzonspor kupaya veda etti! 01:16
A.Gücü Trabzonspor maçında saha karıştı! A.Gücü Trabzonspor maçında saha karıştı! 01:16
Abdülkadir Ömür korkuttu! Abdülkadir Ömür korkuttu! 01:15
F.Bahçe'de flaş Jorge Jesus gelişmesi! F.Bahçe'de flaş Jorge Jesus gelişmesi! 01:15
Daha Eski
Jesus'un yerine 3 aday! Taraftar onları istiyor Jesus'un yerine 3 aday! Taraftar onları istiyor 01:15
İngilizler açıkladı: G.Saray'a Keita fırsatı! İngilizler açıkladı: G.Saray'a Keita fırsatı! 01:15
F.Bahçe'de Jesus krizi! 4 futbolcu şikayet etti F.Bahçe'de Jesus krizi! 4 futbolcu şikayet etti 01:15
Talisca'dan sürpriz karar! G.Saray ve Beşiktaş... Talisca'dan sürpriz karar! G.Saray ve Beşiktaş... 01:15
F.Bahçe'de Aziz Yıldırım gelişmesi! Aday olacak mı? F.Bahçe'de Aziz Yıldırım gelişmesi! Aday olacak mı? 01:15
G.Saray'a transfer olacak mı? Inaki Pena kararını verdi! G.Saray'a transfer olacak mı? Inaki Pena kararını verdi! 01:15