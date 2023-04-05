Redmond’a 1.5 milyon euro

Siyah-beyazlılarda, gözler Nathan Redmond'a çevrildi. İngiliz oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bir süredir sözleşme yenilemek için yönetimle görüşme halinde olan Redmond'a 1+1 yıllık sözleşme teklif edilirken, hali hazırda 1.5 milyon euro'ya oynayan İngiliz yıldıza aynı rakam önerildi. İngiliz oyuncunun bir başka özelliği de herkese örnek olması. Yedek kaldığında nasıl çalışıyorsa, 11'de oynadığında da öyle çalışan, asla ritmini bozmayan, herkese örnek olan, bilgi ve deneyimlerini paylaşan Redmond; alt yapılarda İngilizce öğrenmek isteyen gençlerle sürekli konuşarak onların dillerini geliştirmesinde yardımcı oluyor.
Siyah-beyazlılarda, gözler Nathan Redmond'a çevrildi. İngiliz oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bir süredir sözleşme yenilemek için yönetimle görüşme halinde olan Redmond'a 1+1 yıllık sözleşme teklif edilirken, hali hazırda 1.5 milyon euro'ya oynayan İngiliz yıldıza aynı rakam önerildi. İngiliz oyuncunun bir başka özelliği de herkese örnek olması. Yedek kaldığında nasıl çalışıyorsa, 11'de oynadığında da öyle çalışan, asla ritmini bozmayan, herkese örnek olan, bilgi ve deneyimlerini paylaşan Redmond; alt yapılarda İngilizce öğrenmek isteyen gençlerle sürekli konuşarak onların dillerini geliştirmesinde yardımcı oluyor.