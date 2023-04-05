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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Fenerbahçe maçı açıklaması! "Bizim için ders alınacak..."

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş idman öncesi dikkat çeken açıklamalara yer verdi. Teknik adam Fenerbahçe galibiyeti ve takımdaki oyuncuların sakatlık durumları hakkında açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2023 Çarşamba 18:01 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2023 Çarşamba 18:22
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Fenerbahçe maçı açıklaması! "Bizim için ders alınacak..."

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Fenerbahçe maçı bitti, bu 3. gün. Bayağı uzadı. İyi bir oyun, soğukkanlı bir duruş, sadece futbola odaklanan bir takım. Daha önce konuştuğumuz parametrelerin birçoğunun olduğu bir maç oldu. Bizim için de ders alınacak bir maç oldu. Hatalarımız, doğrularımız da var. Oyunun da sahibi, başrol oyuncusu Beşiktaş oldu. Bu, güzel bir şey. Temennimiz iyi oyun, rakibe üstün oyunlar ortaya koymak ve maç kazanmak. Bu maçla gerçekleşti ama bitti."

"Şimdi önümüzde Giresun maçı var. Onda da 3 puan almak istiyoruz. Sakatımız var, Tayyip Talha'ya çok üzüldük, uzun süredir iyi oynuyordu. Cezalı oyuncumuz Welinton var, Dele Alli'nin sakatlığı var. Maçın ambiyansı geride kaldı. Pazar günü de Giresunspor maçıyla yeniden başlamak durumdayız."

"Rosier'in boynundaki rahatsızlık iyi olduğunu söyledi. Biraz kısıtlıyordu, kafasını eğiyordu. Şimdi öyle bir sıkıntısı yok görünüyor. Şu anda hazır. Romain Saiss, yakınını kaybetmesi nedeniyle olumsuz etkilendi. Bugün yarın bakacağız. Hafta sonu değerlendireceğiz."

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"Ben onlara bakmam ama, illa istiyorsanız, bir kupa maçında 3-2 sahamızda kaybettik, orada 3-0 kazandık. Çok önemli değil, geçmişte olmuş bitmiş. Medya bir malzeme olarak kullanıyor. Var ama söyleyemeye gerek yok. Ben diye bir şey yok. Beşiktaş kazandı orada. Sahnede olan oyuncular, biz onlara yardımcı oluyoruz. Hakikaten başkan ve yönetim o konuda olağanüstü destek oluyorlar. Takımın o konuda huzursuzluğu yok. Ama saha sonuçları, bazen birbirini anlamada sıkıntıları vardı. Her gün aşama kaydediyoruz. Zaten doğru işler yapınca sonucu yakalama şansınız artıyor. O yüzden mutluyum."

"N'Koudou'dan oyun olarak beklediğimizi alamadık. Çok yetenekli, çok iyi bir oyuncu ama sezon başından beri gördüğüm kadarıyla zaman zaman parlamasına rağmen yeteneğini bize faydalı olarak kullanamadı. Gitme durumu da var. Transferde bazı şartlar var, son düşünülecek bir oyuncu ama bizim oyuncumuz. Gitmedi, yok sayamayız, sezon sonuna kadar bizimle. Herhangi bir sorunu yok."

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