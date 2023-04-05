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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe maçı yorumu! "Oyuncularla konuştum ve..."

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe deplasmanına konuk olan Beşiktaş, tarihi bir zafer elde etti. Siyah-beyazlılar, 1-0 geriye düştüğü ve 10 kişi kaldığı mücadeleyi 4-2 kazanarak derbiden galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe - Beşiktaş maçını değerlendiren siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi, dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2023 Çarşamba 13:03
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe maçı yorumu! "Oyuncularla konuştum ve..."

Beşiktaş'ta Fenerbahçe galibiyetinin haklı gururu yaşanıyor. Tarihi bir zafere imza atan siyah-beyazlılar geleceğe umutla bakmayı sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe maçı yorumu! "Oyuncularla konuştum ve..."

Başkan Ahmet Nur Çebi, 10 kişiyle elde ettikleri 4-2'lik galibiyeti Milliyet'e değerlendirirken çarpıcı ifadeler kullandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe maçı yorumu! "Oyuncularla konuştum ve..."

Çebi, Tayyip Talha'nın maçın hemen başında sakatlanması ve Welinton'a 51. dakikada çıkan kırmızı karta rağmen Kadıköy'de 4 gol atarak galip gelmelerinin takdire değer olduğunu aktardı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe maçı yorumu! "Oyuncularla konuştum ve..."

"ÇOK KALİTELİ BİR TAKIM OLDUĞUMUZU HERKESE GÖSTERDİK"

Dev derbiden önce siyah-beyazlı futbolcularla BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiğini belirten Başkan Çebi, "Oyuncularla konuştum ve maça yönelik bir dizi uyarıda bulundum. 'Tamamen işinize konsantre olun, seyircinin olası tahriklerine kesinlikle kapılmayın. Sonuna kadar mücadele edin, formanızın hakkını verin' dedim. Maçta 10 kişi kalmamıza rağmen özellikle ikinci yarıda ortaya koyduğumuz futbolla çok kaliteli ve kreatif bir takım olduğumuzu herkese gösterdik" diye konuştu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe maçı yorumu! "Oyuncularla konuştum ve..."

Derbi maçtaki sıra dışı performansla Beşiktaş camiasını gururlandırdıklarını da dile getiren Ahmet Nur Çebi, "Bu takımın kalan maçlarda galibiyet serisini sürdürerek daha iyi yerlere geleceğine de inanıyorum. Mücadelemizi son düdüğe kadar sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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