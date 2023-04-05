BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe maçı yorumu! "Oyuncularla konuştum ve..."

"ÇOK KALİTELİ BİR TAKIM OLDUĞUMUZU HERKESE GÖSTERDİK"

Dev derbiden önce siyah-beyazlı futbolcularla BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiğini belirten Başkan Çebi, "Oyuncularla konuştum ve maça yönelik bir dizi uyarıda bulundum. 'Tamamen işinize konsantre olun, seyircinin olası tahriklerine kesinlikle kapılmayın. Sonuna kadar mücadele edin, formanızın hakkını verin' dedim. Maçta 10 kişi kalmamıza rağmen özellikle ikinci yarıda ortaya koyduğumuz futbolla çok kaliteli ve kreatif bir takım olduğumuzu herkese gösterdik" diye konuştu.