BEŞİKTAŞ HABERİ: TFF geri adım atmamıştı... Kartal UEFA'ya başvuracak!

Siyah-beyazlılar, konuyu UEFA'nın ilgili kurullarına taşıyarak çözüm arayacak. Bununla ilgili olarak gerekli argümanları oluşturan ve dosyaları hazırlayan Beşiktaş, önümüzdeki günlerde resmi olarak UEFA'nın kapısını çalacak.