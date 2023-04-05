BEŞİKTAŞ HABERİ: TFF geri adım atmamıştı... Kartal UEFA'ya başvuracak!

Ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'la oynanan maçlarda alınan sonuçların iptalini talep eden Beşiktaş, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin kararın değişmeyeceğini açıklamasının ardından harekete geçti.
Siyah-beyazlılar, konuyu UEFA'nın ilgili kurullarına taşıyarak çözüm arayacak. Bununla ilgili olarak gerekli argümanları oluşturan ve dosyaları hazırlayan Beşiktaş, önümüzdeki günlerde resmi olarak UEFA'nın kapısını çalacak.
Geçen hafta Kulüpler Birliği Vakfı'nda yapılan oylamada 7 kulüp "Karar değişmeli" derken, 4 kulüp ise "Aynı şekilde devam etsin" yönünde oy kullanmıştı.