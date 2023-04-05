Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ: TFF geri adım atmamıştı... Kartal UEFA'ya başvuracak!

BEŞİKTAŞ HABERİ: TFF geri adım atmamıştı... Kartal UEFA'ya başvuracak!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin ligden çekilen takımlarla alakalı verdikleri kararın değişmeyeceğini açıklaması, siyah-beyazlıları harekete geçirdi. Gerekli argümanları oluşturan Kartal, UEFA'ya resmi başvuruda bulunacak. İşte haberin detayları... | Bjk spor haberi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2023 Çarşamba 06:50
BEŞİKTAŞ HABERİ: TFF geri adım atmamıştı... Kartal UEFA'ya başvuracak!

Ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'la oynanan maçlarda alınan sonuçların iptalini talep eden Beşiktaş, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin kararın değişmeyeceğini açıklamasının ardından harekete geçti.

BEŞİKTAŞ HABERİ: TFF geri adım atmamıştı... Kartal UEFA'ya başvuracak!

Siyah-beyazlılar, konuyu UEFA'nın ilgili kurullarına taşıyarak çözüm arayacak. Bununla ilgili olarak gerekli argümanları oluşturan ve dosyaları hazırlayan Beşiktaş, önümüzdeki günlerde resmi olarak UEFA'nın kapısını çalacak.

BEŞİKTAŞ HABERİ: TFF geri adım atmamıştı... Kartal UEFA'ya başvuracak!

Geçen hafta Kulüpler Birliği Vakfı'nda yapılan oylamada 7 kulüp "Karar değişmeli" derken, 4 kulüp ise "Aynı şekilde devam etsin" yönünde oy kullanmıştı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: TFF geri adım atmamıştı... Kartal UEFA'ya başvuracak!

Beşiktaş yaptığı açıklamada, fikir değişiklikleriyle 6'ya 6 bir durum oluştuğunu ve 5 kulübün de çekimser kaldığını belirtti.

BEŞİKTAŞ HABERİ: TFF geri adım atmamıştı... Kartal UEFA'ya başvuracak!

İKİ KULÜP DAHA SONRA KARAR DEĞİŞTİRDİ

Fikir değişikliğine giden kulüplerin Kasımpaşa ve Başakşehir olduğu kaydedildi. Federasyon ise 11
kulübün kararın değişmemesi için yazılı beyan verdiğini duyurdu.

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