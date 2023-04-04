Talha sezonu kapattı

Pazar günü Kadıköy'de oynanan derbinin 10. dakikasında sakatlanan Beşiktaş'ın stoperi Tayyip Talha'nın durumu belli oldu. Talha'nın dün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ diz ön çapraz bağ ve dış menisküs yaralanması saptandığı ifade edildi. Yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacak olan Talha'nın, 6 ay forma giyemeyeceği belirtildi. Sağlık heyeti tarafından tedavisine başlanan defans oyuncusu, bu sezon Beşiktaş formasını 25 maçta giyerken, 3 gol kaydetti.
Pazar günü Kadıköy'de oynanan derbinin 10. dakikasında sakatlanan Beşiktaş'ın stoperi Tayyip Talha'nın durumu belli oldu. Talha'nın dün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ diz ön çapraz bağ ve dış menisküs yaralanması saptandığı ifade edildi. Yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacak olan Talha'nın, 6 ay forma giyemeyeceği belirtildi. Sağlık heyeti tarafından tedavisine başlanan defans oyuncusu, bu sezon Beşiktaş formasını 25 maçta giyerken, 3 gol kaydetti.