Necip ‘baba’ oldu

Beşiktaş'ın kaptanlarından Necip Uysal 'baba' oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptanımız Necip Uysal'ın eşi Nur Uysal, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde bir kız bebek dünyaya getirdi. Uysal çifti bebeklerine Duru ismini verdi. Necip-Nur Uysal çiftini tebrik eder, Duru bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz" denildi.
Beşiktaş'ın kaptanlarından Necip Uysal 'baba' oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptanımız Necip Uysal'ın eşi Nur Uysal, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde bir kız bebek dünyaya getirdi. Uysal çifti bebeklerine Duru ismini verdi. Necip-Nur Uysal çiftini tebrik eder, Duru bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz" denildi.