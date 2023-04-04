Meşaleli karşılama

Beşiktaş, Pazar akşamı deplasmanda F.Bahçe'yi 4-2 mağlup etti. Siyah-beyazlı taraftarlar, derbiden zaferle ayrılan futbolcuları önceki akşam Nevzat Demir Tesisleri'nde sevgi tezahüratları ve meşalelerle karşıladı. Futbolcular, derbi galibiyetinin mutluluğunu marşlar ve tezahüratlar eşliğinde taraftarlarla paylaşırken; Cenk Tosun ve Salih Uçan otobüsten inerek üçlü çektirdiler.
Beşiktaş, Pazar akşamı deplasmanda F.Bahçe'yi 4-2 mağlup etti. Siyah-beyazlı taraftarlar, derbiden zaferle ayrılan futbolcuları önceki akşam Nevzat Demir Tesisleri'nde sevgi tezahüratları ve meşalelerle karşıladı. Futbolcular, derbi galibiyetinin mutluluğunu marşlar ve tezahüratlar eşliğinde taraftarlarla paylaşırken; Cenk Tosun ve Salih Uçan otobüsten inerek üçlü çektirdiler.