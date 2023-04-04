Haberler Beşiktaş Meşaleli karşılama

Meşaleli karşılama

Beşiktaş, Pazar akşamı deplasmanda F.Bahçe'yi 4-2 mağlup etti. Siyah-beyazlı taraftarlar, derbiden zaferle ayrılan futbolcuları önceki akşam Nevzat Demir Tesisleri'nde sevgi tezahüratları ve meşalelerle karşıladı. Futbolcular, derbi galibiyetinin mutluluğunu marşlar ve tezahüratlar eşliğinde taraftarlarla paylaşırken; Cenk Tosun ve Salih Uçan otobüsten inerek üçlü çektirdiler.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2023 Salı 06:50
Meşaleli karşılama
Beşiktaş, Pazar akşamı deplasmanda F.Bahçe'yi 4-2 mağlup etti. Siyah-beyazlı taraftarlar, derbiden zaferle ayrılan futbolcuları önceki akşam Nevzat Demir Tesisleri'nde sevgi tezahüratları ve meşalelerle karşıladı. Futbolcular, derbi galibiyetinin mutluluğunu marşlar ve tezahüratlar eşliğinde taraftarlarla paylaşırken; Cenk Tosun ve Salih Uçan otobüsten inerek üçlü çektirdiler.
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