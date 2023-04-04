Bomba iddia! Burak Yılmaz Süper Lig devine dönüyor

Eski milli futbolcu Burak Yılmaz, Hollanda 1. Ligi'nde (Eredivisie) mücadele eden Fortuna Sittard takımıyla yollarını ayırdığını duyurdu.
Eski milli futbolcu Burak Yılmaz, Hollanda 1. Ligi'nde (Eredivisie) mücadele eden Fortuna Sittard takımıyla yollarını ayırdığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan 37 yaşındaki futbolcu, "Değerli Fortuna Sittard ailesi ve güzel taraftarları, sizin için oynamak büyük bir mutluluktu. Her şey için teşekkürler." ifadelerini kullandı.
Hollanda temsilcisi ile geçen yıl haziran ayında 5 yıllık sözleşme imzalayan Burak Yılmaz'ın 2 yıl oyuncu olarak, 3 yıl da teknik heyet içinde takıma katkıda bulunacağı kaydedilmişti.
Yılmaz, bu sezon Fortuna Sittard formasıyla 25 maçta forma giyerken, 9 gol kaydetti.
A Milli Futbol Takımı'nın kaptanlığını da yapan Burak, geçen yıl milli takım kariyerine nokta koyduğunu duyurmuştu.
BEŞİKTAŞ TEKNİK HEYETİNE KATILABİLİR
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Burak Yılmaz'ın futbolculuk kariyerini noktalayarak Beşiktaş teknik heyetine katılma ihtimali gündeme geldi.
Deneyimli oyuncu ise konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.