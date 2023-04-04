Haberler Beşiktaş Bomba iddia! Burak Yılmaz Süper Lig devine dönüyor

Bomba iddia! Burak Yılmaz Süper Lig devine dönüyor

Son dakika spor haberi: Hollanda Eredivisie ekibi Fortuna Sittard'dan ayrıldığını açıklayan Burak Yılmaz ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor gibi devlerin formasını terleten deneyimli golcüyle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2023 Salı 10:35
Bomba iddia! Burak Yılmaz Süper Lig devine dönüyor

Eski milli futbolcu Burak Yılmaz, Hollanda 1. Ligi'nde (Eredivisie) mücadele eden Fortuna Sittard takımıyla yollarını ayırdığını duyurdu.

Bomba iddia! Burak Yılmaz Süper Lig devine dönüyor

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan 37 yaşındaki futbolcu, "Değerli Fortuna Sittard ailesi ve güzel taraftarları, sizin için oynamak büyük bir mutluluktu. Her şey için teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Bomba iddia! Burak Yılmaz Süper Lig devine dönüyor

Hollanda temsilcisi ile geçen yıl haziran ayında 5 yıllık sözleşme imzalayan Burak Yılmaz'ın 2 yıl oyuncu olarak, 3 yıl da teknik heyet içinde takıma katkıda bulunacağı kaydedilmişti.

Bomba iddia! Burak Yılmaz Süper Lig devine dönüyor

Yılmaz, bu sezon Fortuna Sittard formasıyla 25 maçta forma giyerken, 9 gol kaydetti.

Bomba iddia! Burak Yılmaz Süper Lig devine dönüyor

A Milli Futbol Takımı'nın kaptanlığını da yapan Burak, geçen yıl milli takım kariyerine nokta koyduğunu duyurmuştu.

Bomba iddia! Burak Yılmaz Süper Lig devine dönüyor

BEŞİKTAŞ TEKNİK HEYETİNE KATILABİLİR

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Burak Yılmaz'ın futbolculuk kariyerini noktalayarak Beşiktaş teknik heyetine katılma ihtimali gündeme geldi.

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