Talha sezonu kapattı

Beşiktaş derbide şanssız bir sakatlık yaşadı. Tayyip Talha Sanuç, Pedro ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Tayyip, oyuna devam edemedi ve sedyeyle kenara geldi. 23 yaşındaki stoperin yerine 10'da Welinton girdi. Genç savunmacının çapraz bağlarından sakatlık yaşadığı ve sezonu kapattığı açıklandı.
Beşiktaş derbide şanssız bir sakatlık yaşadı. Tayyip Talha Sanuç, Pedro ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Tayyip, oyuna devam edemedi ve sedyeyle kenara geldi. 23 yaşındaki stoperin yerine 10'da Welinton girdi. Genç savunmacının çapraz bağlarından sakatlık yaşadığı ve sezonu kapattığı açıklandı.