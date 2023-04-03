Kartal coştu Fener çöktü

Haftanın maçında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. İlk devre iki takım da beklenilen performansın çok altında bir futbol oynadı. Sarı-lacivertliler, Enner Valencia'nın penaltı golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Devre de bu sonuçla tamamlandı. İkinci yarıda Ekvadorlu yıldız bir kez daha penaltı noktasında topun başına geldi. Ancak bu sefer topu ağlarla buluşturamadı. Bu andan itibaren Beşiktaş ve Redmond şov başladı. Kartal inanılmaz bir geri dönüşe imza attı.



İKİNCİ YARI RESİTAL SUNDULAR

Teknik direktör Şenol Güneş'in cesurca hamleleri karşılığını buldu. Redmond'ın iki mükemmel asistini, Cenk Tosun ağlarla buluşturdu. Beşiktaş, Kadıköy'de 2-1 öne geçti. Ardından Redmond bu defa kendi sahne aldı. Yaklaşık 40 metre sürdüğü topta uzaklardan mermi gibi vurdu, Altay Bayındır'ı avladı: 1-3. Redmond, günün vasat isimlerinden Vincennt Aboubakar'a da bir asist yaptı. Beşiktaş 4-1'i buldu. İrfan Can skoru belirledi: 2-4.