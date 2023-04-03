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Kadıköy’de kıyım başladı

Beşiktaş yöneticisi Umut Tahir Güneş de dev derbide Fenerbahçe'nin Arda Güler ile kazandığı penaltıya tepki gösterip, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Umut Tahir Güneş, "Kadıköy'de şölen başladı... Kıyım başladı... Halil Umut Meler ve ekibi iş başında... Dokunmadan çalınan bir penaltı... Yazıklar olsun..." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2023 Pazartesi 06:50
Kadıköy’de kıyım başladı
Beşiktaş yöneticisi Umut Tahir Güneş de dev derbide Fenerbahçe'nin Arda Güler ile kazandığı penaltıya tepki gösterip, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Umut Tahir Güneş, "Kadıköy'de şölen başladı... Kıyım başladı... Halil Umut Meler ve ekibi iş başında... Dokunmadan çalınan bir penaltı... Yazıklar olsun..." ifadelerini kullandı.
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