Kadıköy’de kıyım başladı

Beşiktaş yöneticisi Umut Tahir Güneş de dev derbide Fenerbahçe'nin Arda Güler ile kazandığı penaltıya tepki gösterip, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Umut Tahir Güneş, "Kadıköy'de şölen başladı... Kıyım başladı... Halil Umut Meler ve ekibi iş başında... Dokunmadan çalınan bir penaltı... Yazıklar olsun..." ifadelerini kullandı.
Beşiktaşyöneticisi Umut Tahir Güneş de dev derbide Fenerbahçe'nin Arda Güler ile kazandığı penaltıya tepki gösterip, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Umut Tahir Güneş, "Kadıköy'de şölen başladı... Kıyım başladı... Halil Umut Meler ve ekibi iş başında... Dokunmadan çalınan bir penaltı... Yazıklar olsun..." ifadelerini kullandı.