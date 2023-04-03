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Josef’ten destek

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Josef de Souza, Instagram hesabından Beşiktaş formasıyla sarılacivertlilere attığı golün videosunu paylaşarak "kalbim sizinle olacak çocuklar" paylaşımında bulundu. Josef, geçtiğimiz günlerde Çin'de Beijing Guoan'a transfer olmuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2023 Pazartesi 06:50
Josef’ten destek
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Josef de Souza, Instagram hesabından Beşiktaş formasıyla sarılacivertlilere attığı golün videosunu paylaşarak "kalbim sizinle olacak çocuklar" paylaşımında bulundu. Josef, geçtiğimiz günlerde Çin'de Beijing Guoan'a transfer olmuştu.
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