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İngiliz anahtarı

Oyuna sonradan giren 29 yaşındaki İngiliz yıldız, enfes bir gol ve 3 asistle galibiyetin mimarı oldu. Futboluna şapka çıkarttırdı, ayakta alkışlandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2023 Pazartesi 06:50
İngiliz anahtarı
Beşiktaş'ta gecenin kahramanı hiç şüphesiz Nathan Redmond oldu... Maça yedek başlayan İngiliz yıldız, 46'da oyuna girdi. Ve Beşiktaş'ın kaderini değiştirdi. 29 yaşındaki futbolcu 1 gol, 3 asistle galibiyetin mimarı oldu. Redmond, önce 58'de Cenk Tosun'a asist yaptı.4 dakika sonra Cenk 2. sayısını atarken gol pasını veren isim yine Redmond'du...

60 METRE TOP SÜRDÜ ATTI

Beşiktaş 2-1 üstünlüğe geçerken Fenerbahçe'nin fişini çeken golü ise bizzat Redmond attı. 75'te yaklaşık 60 metre top süren yıldız oyuncu ceza sahası dışından enfes bir şutla topu ağlara yolladı: 3-1. Fakat Redmond şov yine de bitmedi... Dakikalar 90'ı gösterirken Aboubakar'ın golünde pası yine Redmond verdi.

AYAKKABISINI TEMİZLEDİLER

Redmond attığı golle durumu 3-1'e getirirken en çok tebrik eden isim Vincent Aboubakar oldu. Kamerunlu forvet, gol sevinci sırasında takım arkadaşının yanına giderek yere çöküp Redmond'un ayakkabısını temizledi ardından kramponunu öptü.

GALİBİYETİ HAK ETTİK

Redmond maç sonası konuştu "Takımı ve herkesi tebrik ederim. Çok konsantreydik. Penaltı ve kırmızı kartı düşünürsek, birlikte kaldık, dağılmadık. İkinci yarı harika bir performans gösterdik ve Fenerbahçe karşısında maçı kazanmayı hak ettik" dedi.

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