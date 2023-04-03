Doğru duruş sergiledik

Kartal'ın teknik direktörü Şenol Güneş, Kadıköy'de ilk kez kazandıktan sonra mutluydu. Deneyimli çalıştırıcı şöyle konuştu: "Başarı için iyi bir duruş sergilemek lazım. Oyuncular, o duruşu sergilediler. Maçın tamamına bakarsak, başrolde Beşiktaş vardı. Sonuç ne olursa olsun pes etmeden oynadık. Şans da yardım ediyor bazen. 2-0 da olabilirdi. Daha sonra gol de yiyebilirdik. Sonuçtan bağımsız olarak, bütün oyuncularımız elinden geleni gösterdi. Tayyip Talha'ya üzüldük. Umarım en kısa sürede aramıza döner."



Güneş'ten aynı 11



Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş ise kazanan kadrosunu bozmadı. Deneyimli çalıştırıcı, İstanbulspor karşılaşmasına çıktığı kadronun aynısını Kadıköy'de de sahaya sürdü. İlk yarıda istediğini alamadığı Hadziahmetovic ve Ghezzal'i devrede kenara çekti.