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Doğru duruş sergiledik

Beşiktaş’ın hocası Şenol Güneş: Başarı için bir duruş sergiledik. Enerjik oynadık ve 3 puanı almayı bildik.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2023 Pazartesi 06:50
Doğru duruş sergiledik

Kartal'ın teknik direktörü Şenol Güneş, Kadıköy'de ilk kez kazandıktan sonra mutluydu. Deneyimli çalıştırıcı şöyle konuştu: "Başarı için iyi bir duruş sergilemek lazım. Oyuncular, o duruşu sergilediler. Maçın tamamına bakarsak, başrolde Beşiktaş vardı. Sonuç ne olursa olsun pes etmeden oynadık. Şans da yardım ediyor bazen. 2-0 da olabilirdi. Daha sonra gol de yiyebilirdik. Sonuçtan bağımsız olarak, bütün oyuncularımız elinden geleni gösterdi. Tayyip Talha'ya üzüldük. Umarım en kısa sürede aramıza döner."

Güneş'ten aynı 11

Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş ise kazanan kadrosunu bozmadı. Deneyimli çalıştırıcı, İstanbulspor karşılaşmasına çıktığı kadronun aynısını Kadıköy'de de sahaya sürdü. İlk yarıda istediğini alamadığı Hadziahmetovic ve Ghezzal'i devrede kenara çekti.

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