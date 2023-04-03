5 değişiklik yaptı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Alanya maçından 5 ismi değiştirdi. İrfan Can, İsmail Yüksek, Rossi, Oosterwolde, Gustavo Henrique'nin yerine Beşiktaş karşısında Serdar Aziz, Szalai, Arda Güler, Osayi Samuel ve Mert Hakan forma şansı buldu.



MERT HAKAN 4 MAÇ SONRA

Kanarya'da teknik direktör Jorge Jesus orta saha kurgusunuda Mert Hakan Yandaş'ı kullandı. Tecrübeli futbolcu son olarak Adana Demirspor deplasmanında ilk 11'de görev yapmıştı. 28 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de 4 maç sonra yeniden 11'de şans buldu. Hırslı ve dinamik bir oyun ortaya koydu.