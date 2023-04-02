Haberler Beşiktaş Derbide onlara güveniyor! Fenerbahçe Beşiktaş maçında Güneş'in en büyük kozu...

Derbide onlara güveniyor! Fenerbahçe Beşiktaş maçında Güneş'in en büyük kozu...

(BEŞİKTAŞ HABERİ) Beşiktaş, Kadıköy'de bu akşam 20.30''da ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk oluyor. Mutlak galibiyet isteyen siyah-beyazlılarda Dele Alli dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Siyah beyazlı ekipte teknik direktörün en önemli kozu ise 3 isim olacak. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2023 Pazar 06:50
Derbide onlara güveniyor! Fenerbahçe Beşiktaş maçında Güneş'in en büyük kozu...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe'nin konuğu oluyor. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20:30'da başlayacak ve Halil Umut Meler tarafından yönetilecek.

Derbide onlara güveniyor! Fenerbahçe Beşiktaş maçında Güneş'in en büyük kozu...

Bir maçı eksik F.Bahçe'nin 5 puan gerisinde 3'üncü durumda bulunan Beşiktaş, Kadıköy'e mutlak galibiyet parolasıyla gidiyor. Süper Lig'de oynadığı son 3 maçta 3 galibiyet alarak önemli bir seri elde eden siyah beyazlılar, ezeli rakibini de mağlup ederek yükselişini sürdürmek istiyor.

Derbide onlara güveniyor! Fenerbahçe Beşiktaş maçında Güneş'in en büyük kozu...

SAKAT OYUNCULAR İYİLEŞTİ

Beşiktaş, F.Bahçe karşısına tam kadro çıkacak. Milli maçlar öncesinde oynanan son İstanbulspor maçında sakatlanan ve bu sebeple milli takım kadrosundan da çıkartılan Tayyip Talha tamamen iyileşti ve iki gündür takım idmanlarına katılıyor.

Derbide onlara güveniyor! Fenerbahçe Beşiktaş maçında Güneş'in en büyük kozu...

Yine Fas Milli takımından hafif sakatlıkla dönen Romain Saiss'de de korkulan olmadı ve tecrübeli stoper önceki gün takımla birlikte çalıştı. Sakatlı bulunan Dele Alli dışında eksik bulunmazken, N'Koudou'nun da kadroda olması beklenmiyor.

Derbide onlara güveniyor! Fenerbahçe Beşiktaş maçında Güneş'in en büyük kozu...

ABOU, CENK VE GHEZZAL'A İNANIYOR

Teknik direktör Şenol Güneş'in derbideki en büyük kozu hücum hattı olacak. Oldukça formda olan Cenk ve Aboubakar, Cezayirli yıldız Ghezzal'ın da tam olarak hazır halde eklenmesiyle, rakiplere korku salan bir hücum hattı oluşmuş oldu.

Derbide onlara güveniyor! Fenerbahçe Beşiktaş maçında Güneş'in en büyük kozu...

Vincent Abouabakar biri milli maç olmak üzere son 4 maçta 4 gol atarken, Ghezzal geçen hafta asistle sahalara dönmüştü. Cenk Tosun ise, Şenol Güneş'in gelmesiyle kendini buldu ve son 14 maçta 9 gol atıp 2 asist yaptı. Cenk son İstanbulspor maçını da 1 gol 1 asistle tamamlamıştı.

Derbide onlara güveniyor! Fenerbahçe Beşiktaş maçında Güneş'in en büyük kozu...

GÜNEŞ'İN 22. DERBİSİ

Beşiktaş'ın deneyimli çalıştırıcısı Şenol Güneş, siyah-beyazlı ekibin başında 22. kez derbi görecek. Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da toplam 21 derbi mücadelesini geride bıraktı.

Derbide onlara güveniyor! Fenerbahçe Beşiktaş maçında Güneş'in en büyük kozu...

Siyah-beyazlı ekip, 70 yaşındaki teknik direktör yönetiminde bu maçlarda 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 1'i hükmen 7 mağlubiyet aldı.

Derbide onlara güveniyor! Fenerbahçe Beşiktaş maçında Güneş'in en büyük kozu...

Süper Ligde oynadığı 25 müsabakada 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, hanesine 49 puan yazdırmayı başardı. F.Bahçe ise 24 maçta 54 puan topladı.

Derbide onlara güveniyor! Fenerbahçe Beşiktaş maçında Güneş'in en büyük kozu...

Beşiktaş ile F.Bahçe arasındaki son 36 karşılaşmanın 14'ünde siyah-beyazlılar ilk golü atan takım oldu. Beşiktaş rakibi karşısında öne geçtiği 14 karşılaşmadan 6'sını kazandı. Siyah-beyazlı ekip, ilk golü kaydettiği müsabakalardan 7'sinde eşitliği bozamazken, bir maçı ise puansız tamamladı.

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