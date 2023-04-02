Derbide onlara güveniyor! Fenerbahçe Beşiktaş maçında Güneş'in en büyük kozu...

Vincent Abouabakar biri milli maç olmak üzere son 4 maçta 4 gol atarken, Ghezzal geçen hafta asistle sahalara dönmüştü. Cenk Tosun ise, Şenol Güneş'in gelmesiyle kendini buldu ve son 14 maçta 9 gol atıp 2 asist yaptı. Cenk son İstanbulspor maçını da 1 gol 1 asistle tamamlamıştı.