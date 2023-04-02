Derbide onlara güveniyor! Fenerbahçe Beşiktaş maçında Güneş'in en büyük kozu...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe'nin konuğu oluyor. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20:30'da başlayacak ve Halil Umut Meler tarafından yönetilecek.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe'nin konuğu oluyor. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20:30'da başlayacak ve Halil Umut Meler tarafından yönetilecek.
Bir maçı eksik F.Bahçe'nin 5 puan gerisinde 3'üncü durumda bulunan Beşiktaş, Kadıköy'e mutlak galibiyet parolasıyla gidiyor. Süper Lig'de oynadığı son 3 maçta 3 galibiyet alarak önemli bir seri elde eden siyah beyazlılar, ezeli rakibini de mağlup ederek yükselişini sürdürmek istiyor.
SAKAT OYUNCULAR İYİLEŞTİ
Beşiktaş, F.Bahçe karşısına tam kadro çıkacak. Milli maçlar öncesinde oynanan son İstanbulspor maçında sakatlanan ve bu sebeple milli takım kadrosundan da çıkartılan Tayyip Talha tamamen iyileşti ve iki gündür takım idmanlarına katılıyor.
Yine Fas Milli takımından hafif sakatlıkla dönen Romain Saiss'de de korkulan olmadı ve tecrübeli stoper önceki gün takımla birlikte çalıştı. Sakatlı bulunan Dele Alli dışında eksik bulunmazken, N'Koudou'nun da kadroda olması beklenmiyor.
ABOU, CENK VE GHEZZAL'A İNANIYOR
Teknik direktör Şenol Güneş'in derbideki en büyük kozu hücum hattı olacak. Oldukça formda olan Cenk ve Aboubakar, Cezayirli yıldız Ghezzal'ın da tam olarak hazır halde eklenmesiyle, rakiplere korku salan bir hücum hattı oluşmuş oldu.
Vincent Abouabakar biri milli maç olmak üzere son 4 maçta 4 gol atarken, Ghezzal geçen hafta asistle sahalara dönmüştü. Cenk Tosun ise, Şenol Güneş'in gelmesiyle kendini buldu ve son 14 maçta 9 gol atıp 2 asist yaptı. Cenk son İstanbulspor maçını da 1 gol 1 asistle tamamlamıştı.
GÜNEŞ'İN 22. DERBİSİ
Beşiktaş'ın deneyimli çalıştırıcısı Şenol Güneş, siyah-beyazlı ekibin başında 22. kez derbi görecek. Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da toplam 21 derbi mücadelesini geride bıraktı.
Siyah-beyazlı ekip, 70 yaşındaki teknik direktör yönetiminde bu maçlarda 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 1'i hükmen 7 mağlubiyet aldı.
Süper Ligde oynadığı 25 müsabakada 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, hanesine 49 puan yazdırmayı başardı. F.Bahçe ise 24 maçta 54 puan topladı.
Beşiktaş ile F.Bahçe arasındaki son 36 karşılaşmanın 14'ünde siyah-beyazlılar ilk golü atan takım oldu. Beşiktaş rakibi karşısında öne geçtiği 14 karşılaşmadan 6'sını kazandı. Siyah-beyazlı ekip, ilk golü kaydettiği müsabakalardan 7'sinde eşitliği bozamazken, bir maçı ise puansız tamamladı.