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Tosun paşa ‘siftah’ peşinde

Beşiktaş’ın Tosun Paşa’sı Cenk Tosun, bu akşam 8’inci kez Fenerbahçe derbisine çıkmaya hazırlanıyor...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2023 Pazar 06:50
Tosun paşa ‘siftah’ peşinde

Golcü oyuncu daha önce ezeli rakiplerine karşı oynadığı maçlarda hiç gol atamadı. Forma giydiği 7 maçta sadece 1 galibiyet gördü, 3 de yenilgi aldı. Fenerbahçe'ye karşı şansı hiç tutmayan milli takımın golcüsünün hedefi ilk golünü bu akşam Kadıköy'de bulmak.

Bu sezon takımın başına Şenol Güneş'in gelmesiyle birlikte daha fazla forma şansı bulan ve çıktığı 24 Süper Lig müsabakasında takımına 10 gol, 2 asistlik katkıda bulunan Cenk Tosun, toplam bin 315 dakika sahada kaldı. Tosun Paşa 12 gole direkt olarak katkı sağladı

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