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Beşiktaş'ta Şenol Güneş derbi galibiyeti sonrası Tayyip Talha Sanuç'un durumu hakkında konuştu!

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Maçın ardından teknik direktör Şenol Güneş galibiyeti ve sakatlanan futbolcusu Tayyip Talha'nın durumu hakkında konuştu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2023 Pazar 23:19 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2023 Pazar 23:30
Beşiktaş'ta Şenol Güneş derbi galibiyeti sonrası Tayyip Talha Sanuç'un durumu hakkında konuştu!

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 4-2'lik skorla mağlup ederken maçın ardından Şenol Güneş'ten dikkat çeken galibiyet sözleri geldi.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI:

Maçın tamamına bakarsak, başrolde Beşiktaş vardı. Sonuç ne olursa olsun pes etmeden oynadık. Şans da yardım ediyor bazen. 2-0 da olabilirdi. Daha sonra gol de yiyebilirdik. Sonuçtan bağımsız olarak, bütün oyuncularımız elinden geleni gösterdi.

Başarı için iyi bir duruş sergilemek lazım. Oyuncular, bugün o duruşu sergilediler.

Tayyip Talha keşke bir an evvel geri dönebilse... Geleceği parlak bir stoper. Son durumunu bilmiyorum ama olumsuz duruyor.

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