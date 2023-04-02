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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Fenerbahçe derbisi öncesi konuştu!

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, maç öncesi açıklamalarda bulundu ve "Daha yukarıyı istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2023 Pazar 19:59 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2023 Pazar 20:12
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Fenerbahçe derbisi öncesi konuştu!

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

Güneş, "Geçmişten bugüne bir sürü derbi oynandı. Bugün de bir yenisi. Ezeli bir rekabet var. Bundan sonra oyuncularımız başrolü oynayacak. Senaryonun gerçeğe dönüşmesi için tüm oyuncular ellerinden geleni yapacak. Kendi oyunumuzu oynayacağız. Rakibin iyi hocası, iyi oyuncuları var. Taraftarı heyecanlı, coşkulu. Onlar da, biz de daha yukarıyı istiyoruz. Kazanmak için iyi oyun ve ardından hak ettiğimizi istiyoruz. Saiss'in rahatsızlığından çok, moralsizliği var. Kayınbiraderinin küçük çocuğu ölmüş. Kendisine bıraktım. Gitmesinin daha iyi olacağını söyledi. Üzüntü verici bir olay. Aile olayı. Aramızda olmamasına üzüldüm. Futbol bu. İşin bir tarafında hayat var. Bu maçlar her zaman oynanır. Saha içinde ne yapacağımıza bakacağız." ifadelerini kullandı.

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