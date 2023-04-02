Aboubakar'dan Fenerbahçe tribünlerine hareket! Taraftar çılgına döndü

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 27. dakikasında Samet Akaydin ile girdiği ikili mücadelede takımına korner kazandıran Vincent Aboubakar, sarı-lacivertlilere 'daha fazla bağırın' anlamında el işareti yaptı.

Kamerunlu forvetin hareketi taraftarın tepkisini çekerken, iki takımın futbolcuları arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Hakem Halil Umut Meler, yaşanan gerginlik sonrası Aboubakar'ı sarı kartla cezalandırdı.

İŞTE O ANLAR

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.