Uefa'ya giderim!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TRT Spor ekranlarında gündemdeki konulara dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Çebi, özellikle TFF'nin aldığı son kararlarla ilgili şu ifadeleri kullandı. "Ağırlık olarak üzerinde durulan konu, depremden zarar gören 2 tane takımın yarışmaya devam edemeyecekleri, ligde kalma hakları muhafaza edilmeleri hakkında karar birliğine vardık. Herkes itirazsız, canı gönülden bunu kabul etti zaten. Yanlarında olacağımızı da söyledik, kapılarımızı da hepimiz açtık. Onların çekilmesiyle alakalı birkaç alternatif söylendi. Herkes görüşünü söyledi. Sadece görüş alışverişinde bulunuldu.

Açıklama erken yapıldı

Kulüpler Birliği Başkanımız Sayın Ali Koç ile TFF Başkanımız Sayın Büyükekşi'nin açıklaması var o günlerde, iki tane alternatif üzerinde duracaklarını söylediler. Oradan bir karar çıkmadı, konu o gün kapandı. Daha sonra TFF, 2-3 görüşten birini benimsedi ve açıkladı. Maalesef o açıklama çok erken yapıldı. 25 gün sonra da yapılabilirdi. Zaten ligler yeteri kadar ertelendi. Lig başlamadan 2-3 gün evvel de açıklanabilirdi. Üç hafta önce açıklanması gereksizdi. Biz de yanlış şekilde anlaşılarak gündem olduk. Bize bir soru soruldu, cevap verdik. O gün, şu an uygulanan sistemin adaletli olmadığını söyledik.

Sözlerim yanlış anlaşıldı

Söylediklerim o an yanlış anlaşıldı, anlayabiliyorum. O gün sessiz kalan rakiplerimiz, kendi taraftarlarını ve sosyal medyalarını el altından devreye soktuğunu biliyoruz. Beşiktaş'ta muhalefette olan arkadaşlarımızın sosyal medya ayakları da katıldı. O andaki durumu anlayamayan, duygusal olan Beşiktaşlı kardeşlerimiz de vardı. Hepimiz duygusalızdır, ben çok iyi anlıyorum. Onlar da yanlış oldu şeklinde onlara katıldı. O anda da sanki TFF'nin aldığı bu karar doğruymuş algısı yaratıldı. Rakiplerimizin menfaatine yarayacak şekilde bu süreç yönetildi. Rakiplerimiz iyi iş başardılar yani.

Rakipler iyi iş başardı

Adaletten uzak olduğunu iddia ettiğimiz bu kararın, o günkü sıcak atmosferden etkilenilerek alelacele alınmış olabileceğini gündeme getirdik. Ancak o gün sessiz kalanlar, bugün biz 'Bu karar doğru değil' diye gündeme getirdiğimizde, birden bire konuşmaya başladılar. O gün bizim düşüncemiz doğrultusunda bir karar alınmış olsaydı, o gün konuşmayanlar konuşacaktı! Eğer bugün konuşuyorsanız, o gün de itiraz edecektiniz. O gün işlerine gelen karar uygulandığı için hiç konuşmuyormuş gibi davranarak, sosyal medya vasıtasıyla birçok insanın duygusuna dokunarak Beşiktaş'ın, diğer birçok kulübün adaletli bulduğu bu sistemi desteklemiş oldular.

TFF kararı değiştirebilir

TFF, bu kararı değiştirebilir, çünkü daha lig bitmedi. Değiştirmesini talep ediyoruz. Şu anki durumu adil bulmuyoruz. O gün, TFF'de yaklaşık 7 takımın temsilcilerinin şu andaki uygulamanın doğru olmadığını, ligden çekilen takımların oynamış oldukları maçların ta baştan beri yok hükmünde bulduklarını ifade ettiler. Diğer 4 tanesi bunun doğru olduğunu söyledi. Orada olmayan diğer 6 kulübe sorulacağı belirtildi. 7 tane kulübün 1-2 tanesi puan olarak avantajlı gözükse dahi, diğer 5-6 tanesi hiçbir şekilde menfaatlenmemesine ve kısmen zarar görmelerine rağmen adaletin bu olmadığını söylemeleri çok ilginçtir.

Öyle bir dünya yok!

UEFA'nın hükmünü yok sayıyorsunuz. Neye dayandırıyorsunuz bu kararınızı? Şartlar değişiyor. Sonuna kadar gideceğim, gitmek zorundayız. Çünkü, bu ligin adil olacağını düşünmüyorum. 2 sene evvel Beşiktaş, 1 golle şampiyon oldu. Şampiyonu bu kadar ince çizgilerin belirlediği bir oyun, futbol! 19 tane deplasman ben oynayacağım, sen 17 tane oynayacaksın. Ben sahamda 17 maç yapacağım, sen 19 yapacaksın. Öyle bir şey yok. Çıksın bu 2-3-4 takım meraklıysa, kendi sahamda oynayacağım maçları deplasmanda oynayacağım desin, desin bakalım adaletten bahsediyorlarsa. Adaletten bahsediyorsanız, her türlü eşit koşullarda yarışmış olmanız gerekiyor.