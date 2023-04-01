Bizim oralarda hava çok güzel

ARADAN ÇIKIP ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yarın Kadıköy'de oynanacak F.Bahçe derbisi için iddialı olduklarını ifade etti. Başkan Çebi, "Havalar bizim orada çok güzel. Bizim takımda herkes derbiyi kazanacağımızı söylüyor. Fenerbahçe iddialı, şampiyon olmak istiyorlar. Uzun zamandır şampiyonluğu da istiyorlar. Galatasaray da '100. yılda şampiyon olacağım' diyor. Biz de aradan çıkıp şampiyon olmak istiyoruz" dedi. Başkan Çebi, Onur Bulut'un transferiyle ilgili de şu ifadeleri kullandı: "Onur Bulut transferinde Kayserispor'u incitmemek için çok sessiz kaldım ama maalesef çok fazla kırıcı söylemde bulundular. Tatsız şeyler oldu. Bir konuda eğer haklıysanız UÇK'ya başvuru yaparsınız. Herkesin bildiği bir şey var. Çocuğu odaya alıp imza attırıyorsanız sonra da attırmadık diyorsanız bu kandırmadır. Çocuğa teşekkür edeceklerine yerden yere vuruyorlar. Umarım UÇK doğru kararı verir."

Şirketlerimde hakem yok

Başkan Çebi, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un 'Hangi hakem, kimin şirketinde çalışıyor?" açıklamasına, "Bana ne soruyorsunuz, gidin o zaman MHK'nin tamamını çıkartın nerede çalışıyorlar, her birinin çalıştığı yer var. Çok şükür benim şirketimde ne bir tane hakem ne gözlemci hiçbir tane yok. Allahıma çok şükür. Olsaydı başkanlığı bırakırdım ya da onlar işlerinden ayrılırdı" yanıtını verdi.