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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Yönetim derbi primini belirledi! İşte o rakam

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'de Fenerbahçe ile kritik bir derbi mücadelesine çıkacak olan Beşiktaş'ta yönetim derbi primini belirledi. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2023 Cumartesi 09:11
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Yönetim derbi primini belirledi! İşte o rakam

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren bir derbi mücadelesi oynanacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Yönetim derbi primini belirledi! İşte o rakam

Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak. Zorlu mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Yönetim derbi primini belirledi! İşte o rakam

Sabah'ta yer alan habere göre Beşiktaş yönetimi, Fenerbahçe maçı için verilecek primi belirledi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Yönetim derbi primini belirledi! İşte o rakam

Sezon başında 75 bin TL olarak açıklanan derbi galibiyetine verilen ödül, Kadıköy'deki zorlu maça özel olarak 100 bin TL'ye çıkarıldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Yönetim derbi primini belirledi! İşte o rakam

Siyah-beyazlılar ligde 26 hafta sonunda topladığı 49 puanla 3. sırada yer alıyor.

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