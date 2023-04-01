BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Yönetim derbi primini belirledi! İşte o rakam

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren bir derbi mücadelesi oynanacak.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren bir derbi mücadelesi oynanacak.
Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak. Zorlu mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
Sabah'ta yer alan habere göre Beşiktaş yönetimi, Fenerbahçe maçı için verilecek primi belirledi.
Sezon başında 75 bin TL olarak açıklanan derbi galibiyetine verilen ödül, Kadıköy'deki zorlu maça özel olarak 100 bin TL'ye çıkarıldı.
Siyah-beyazlılar ligde 26 hafta sonunda topladığı 49 puanla 3. sırada yer alıyor.