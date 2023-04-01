Beşiktaş Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın Fenerbahçe ile Ülker Stadı'nda karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan çalışma, kondisyon ve taktik ağırlıklı geçti. İdman, ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.