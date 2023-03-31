Haberler Beşiktaş Özgüven için kazanacağız

Özgüven için kazanacağız

Taraftarlarımıza mutluluk ve özgüven vermek için önemlidir bu tip karşılaşmalar. Galibiyet dışında bir şey düşünmüyoruz. Sonrasında matematiksel olarak işler nereye gidiyor, bakacağız.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2023 Cuma 06:50
Özgüven için kazanacağız

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rachid Ghezzal, dünkü antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ghezzal, "Fenerbahçe ve Galatasaray maçları çok çok önemlidir. Matematiksel olarak onları yakalama fırsatımız olmasa bile taraftarlara mutluluk ve özgüven vermek için önemlidir bu tip maçlar. Bu tip maçları futbolcular olarak oynamayı severiz. İyi oyunculara karşı oynayacağız. Galibiyet dışında bir şey düşünmüyoruz. Bu maçtan 3 puan çıkarırsak, sonrasında sezonun geri kalanı için büyük bir özgüven kazanmış oluruz" ifadesini kullandı. GHEZZAL şöyle devam etti: "Yüzde yüzümüzü bu maça vereceğiz. Sakatlıktan döndüğümden bu yana iyiye gidiyorum. Taraftarımızın deplasmanda bizlerle olmaması kötü bir şey. Sanırım güvenlik sebebiyle. Biz elimizden geleni yapıp, deplasmanda 3 puanı alıp onları mutlu etmek istiyoruz. Ligde biz F.Bahçe'yi, F.Bahçe de G.Saray'ı kovalar durumda. Elimizden geleni yapıp, sonrasında matematiksel olarak işler nereye gidiyor bakacağız. Hatay ve G.Antep maçıyla ilgili bir şey, farklı bir karar olursa, ligi daha iyi bir şekilde bitirme durumu olursa, biz de herkes için bunu yapmayı hedefleriz."

Dönüş kolay değil

Bu tür ameliyatlardan sonra dönüşler uzun oluyor. Bu ameliyat bitti ve geçti, konu kapandı. Şu an iyiyim. Futbol oynarken en kötü şey budur. İşinizi yapamıyor olmak. Kötü bir histi tabi ki dışarda olmak. Takıma fayda sağlayamıyorsunuz. Şu an mutluyum idmanları yaptığım için. Takıma faydalı olmaya hazırım.

Şenol Güneş'le aramız gayet iyi

Hocamızla iletişimimiz çok iyi. Sakatlıktan sonra da beni hep takip etti. Konuştuğumuz şeyleri yapıyoruz, genellikle uyguluyoruz. Normal, olması gereken de budur. Ortak hedefimiz takıma fayda sağlamak. Her sakatlıktan sonra olduğu gibi hafta hafta iyiye gittim. Şu an iyiyim ve mutluyum. Doğru kararı verdiğimizi düşünüyorum.

DİĞER
Son dakika haberi: Beşiktaş'tan Fenerbahçe ve Galatasaray'a olay sözler! "TFF'yi de o kayığa göndeririz"
Bomba aşkta dikkat çeken detay! Hande Erçel ile Hakan Sabancı bir ayda 20 bin kilometre yaptı
Aboubakar'dan derbi öncesi flaş hamle!
F.Bahçe Hazard'a kafayı taktı! Sezon sonunda...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aboubakar'dan derbi öncesi flaş hamle!
Güneş'in Kadıköy kabusu! Galibiyet yüzü görmedi
Son dakika deprem mi oldu?
Altında anlık son durum ve canlı kur takibi
YÜZ YÜZE EĞİTİM TARİHİ BELLİ OLDU
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Menajerinden transfer açıklaması! Sezon sonunda... Menajerinden transfer açıklaması! Sezon sonunda... 23:48
Beşiktaş'tan açıklama! "TFF'den beklentimiz..." Beşiktaş'tan açıklama! "TFF'den beklentimiz..." 23:48
Dev kapışma! Talipleri 5'e çıktı Dev kapışma! Talipleri 5'e çıktı 23:48
Icardi için flaş transfer iddiası! Icardi için flaş transfer iddiası! 23:48
Anadolu Efes evinde rahat kazandı! Anadolu Efes evinde rahat kazandı! 23:48
Ljajic'ten Beşiktaş itirafı! Ljajic'ten Beşiktaş itirafı! 23:48
Daha Eski
G.Saray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı G.Saray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı 23:48
Altay Bayındır'dan derbi sözleri! Altay Bayındır'dan derbi sözleri! 23:48
UEFA'dan ceza açıklaması! Temsilcilerimiz... UEFA'dan ceza açıklaması! Temsilcilerimiz... 23:48
Derbi öncesi sakatlık şoku! Güneş açıkladı Derbi öncesi sakatlık şoku! Güneş açıkladı 23:48
Beşiktaş'ın talebi kabul edilirse zirve yarışı kızışacak! Beşiktaş'ın talebi kabul edilirse zirve yarışı kızışacak! 23:48
Kadrosunu belirledi! İşte F.Bahçe'nin derbi 11'i Kadrosunu belirledi! İşte F.Bahçe'nin derbi 11'i 23:48