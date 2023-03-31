Özgüven için kazanacağız

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rachid Ghezzal, dünkü antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ghezzal, "Fenerbahçe ve Galatasaray maçları çok çok önemlidir. Matematiksel olarak onları yakalama fırsatımız olmasa bile taraftarlara mutluluk ve özgüven vermek için önemlidir bu tip maçlar. Bu tip maçları futbolcular olarak oynamayı severiz. İyi oyunculara karşı oynayacağız. Galibiyet dışında bir şey düşünmüyoruz. Bu maçtan 3 puan çıkarırsak, sonrasında sezonun geri kalanı için büyük bir özgüven kazanmış oluruz" ifadesini kullandı. GHEZZAL şöyle devam etti: "Yüzde yüzümüzü bu maça vereceğiz. Sakatlıktan döndüğümden bu yana iyiye gidiyorum. Taraftarımızın deplasmanda bizlerle olmaması kötü bir şey. Sanırım güvenlik sebebiyle. Biz elimizden geleni yapıp, deplasmanda 3 puanı alıp onları mutlu etmek istiyoruz. Ligde biz F.Bahçe'yi, F.Bahçe de G.Saray'ı kovalar durumda. Elimizden geleni yapıp, sonrasında matematiksel olarak işler nereye gidiyor bakacağız. Hatay ve G.Antep maçıyla ilgili bir şey, farklı bir karar olursa, ligi daha iyi bir şekilde bitirme durumu olursa, biz de herkes için bunu yapmayı hedefleriz."

Dönüş kolay değil

Bu tür ameliyatlardan sonra dönüşler uzun oluyor. Bu ameliyat bitti ve geçti, konu kapandı. Şu an iyiyim. Futbol oynarken en kötü şey budur. İşinizi yapamıyor olmak. Kötü bir histi tabi ki dışarda olmak. Takıma fayda sağlayamıyorsunuz. Şu an mutluyum idmanları yaptığım için. Takıma faydalı olmaya hazırım.



Şenol Güneş'le aramız gayet iyi

Hocamızla iletişimimiz çok iyi. Sakatlıktan sonra da beni hep takip etti. Konuştuğumuz şeyleri yapıyoruz, genellikle uyguluyoruz. Normal, olması gereken de budur. Ortak hedefimiz takıma fayda sağlamak. Her sakatlıktan sonra olduğu gibi hafta hafta iyiye gittim. Şu an iyiyim ve mutluyum. Doğru kararı verdiğimizi düşünüyorum.