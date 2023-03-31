Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - James Rodriguez Kartal'a gelmek için bunu yaptı!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - James Rodriguez Kartal'a gelmek için bunu yaptı!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, gündemine Kolombiyalı yıldız James Rodriguez'i almıştı. Yunan temsilcisi Olympiakos'ta forma giyen tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı takıma gelebilmek için bu hamleyi yaptı. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2023 Cuma 11:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - James Rodriguez Kartal'a gelmek için bunu yaptı!

Bu doğrultuda Beşiktaş'ın, Kolombiyalı yıldız oyuncu James Rodriguez'i kadrosuna katmak istediği belirtilmişti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - James Rodriguez Kartal'a gelmek için bunu yaptı!

Transferle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - James Rodriguez Kartal'a gelmek için bunu yaptı!

aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Yunan basınından aktardığı habere göre James Rodriguez, Beşiktaş'a gitmek için flaş bir karar aldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - James Rodriguez Kartal'a gelmek için bunu yaptı!

Olimpiakos ile olan kontratı haziran ayında bitecek 31 yaşındaki futbolcunun, Yunan ekibinin sözleşme yenileme teklifini kabul etmediği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - James Rodriguez Kartal'a gelmek için bunu yaptı!

James'in, Olimpiakos'tan ayrılarak yeni sezonda siyah beyazlı formayı giymek için bu hamleyi yaptığı kaydedildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - James Rodriguez Kartal'a gelmek için bunu yaptı!

1.81 boyundaki oyuncu bu sezon 22 maça çıktı ve 5 gol, 6 asistle oynadı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş sol bekini Brezilya'da buldu!
Borini'den transfer itirafı! "Durumumu sordular"
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Baraj doluluk oranları İstanbul 31 Mart
2023 engelli öğretmen ataması başvuru!
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ferdi ve Orkun'a büyük onur! Ferdi ve Orkun'a büyük onur! 12:39
Haji Wright transferinde sürpriz gelişme! F.Bahçe ve G.Saray... Haji Wright transferinde sürpriz gelişme! F.Bahçe ve G.Saray... 12:24
Beşiktaş sol bekini Brezilya'da buldu! Beşiktaş sol bekini Brezilya'da buldu! 11:49
Kartal'a gelmek için bunu yaptı! Kartal'a gelmek için bunu yaptı! 11:49
Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? 11:27
Celtics'ten Milwaukee Bucks'a 41 sayı fark! Celtics'ten Milwaukee Bucks'a 41 sayı fark! 10:59
Daha Eski
Aslan'ın yeni bombası! Bayern, ManU ve Arsenal... Aslan'ın yeni bombası! Bayern, ManU ve Arsenal... 10:47
G.Saray maçı ne zaman, hangi kanalda? G.Saray maçı ne zaman, hangi kanalda? 10:40
Maçı bitirdi futbolcuları geri çağırdı! İşte o anlar Maçı bitirdi futbolcuları geri çağırdı! İşte o anlar 10:09
F.Bahçe'nin ısrarı sürüyor! Bu kez ikna olacak mı? F.Bahçe'nin ısrarı sürüyor! Bu kez ikna olacak mı? 10:06
Marsilya - Montpellier maçı hangi kanalda? Marsilya - Montpellier maçı hangi kanalda? 10:01
Eintracht Frankfurt - Bochum maçı hangi kanalda? Eintracht Frankfurt - Bochum maçı hangi kanalda? 09:55