BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - James Rodriguez Kartal'a gelmek için bunu yaptı!

Süper Lig'de 3. sırada yer alan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi.
Şampiyonluk iddiası zora giren Kartal, gelecek sezonun planlamalarını sürdürüyor.
Siyah beyazlılar yeni sezonda hücum hattına takviye yapma peşindeydi.
Süper Lig'de 3. sırada yer alan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi.
Şampiyonluk iddiası zora giren Kartal, gelecek sezonun planlamalarını sürdürüyor.
Siyah beyazlılar yeni sezonda hücum hattına takviye yapma peşindeydi.
Bu doğrultuda Beşiktaş'ın, Kolombiyalı yıldız oyuncu James Rodriguez'i kadrosuna katmak istediği belirtilmişti.
Transferle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Yunan basınından aktardığı habere göre James Rodriguez, Beşiktaş'a gitmek için flaş bir karar aldı.
Olimpiakos ile olan kontratı haziran ayında bitecek 31 yaşındaki futbolcunun, Yunan ekibinin sözleşme yenileme teklifini kabul etmediği ifade edildi.
James'in, Olimpiakos'tan ayrılarak yeni sezonda siyah beyazlı formayı giymek için bu hamleyi yaptığı kaydedildi.
1.81 boyundaki oyuncu bu sezon 22 maça çıktı ve 5 gol, 6 asistle oynadı.
Başarılı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 9 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.