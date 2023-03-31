BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş'in Kadıköy kabusu! Galibiyet yüzü görmedi

Pazar günü Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş'ta can sıkıcı bir istatistik ortaya çıktı. İstatistiğin sahibi ise teknik direktör Şenol Güneş...
Pazar günü Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş'ta can sıkıcı bir istatistik ortaya çıktı. İstatistiğin sahibi ise teknik direktör Şenol Güneş...
Takvim'in haberine göre; Tecrübeli teknik adam 5'i Trabzonspor, 1'i Bursaspor, 4'ü Beşiktaş'ta olmak üzere toplam 10 kez Kadıköy'de Fenerbahçe'nin konuğu oldu. Güneş bu 10 maçta galibiyet yüzü görmedi. 4 maçta berabere kalırken 6 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.
Şenol Güneş, daha önce Beşiktaş'ın hocası olarak Kadıköy'de çıktığı 4 maçta 2 yenilgi ve 2 beraberlik almıştı. Şenol Güneş'in bu istatistiği Beşiktaş'a gönül verenlerin moralini az da olsa bozarken, tecrübeli teknik adam bu kez şeytanın bacağını kırmaya çalışacak.