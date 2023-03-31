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BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş'in Kadıköy kabusu! Galibiyet yüzü görmedi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kadıköy'de galibiyet yüzü görmedi. Tecrübeli çalıştırıcının Kadıköy karnesi kırıklarla dolu... Şenol hoca; Trabzonspor, Bursaspor ve Beşiktaş’ın başındayken Kadıköy’de Fenerbahçe’ye karşı 10 lig maçında 6 yenilgi, 4 de beraberlik aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2023 Cuma 06:50
BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş'in Kadıköy kabusu! Galibiyet yüzü görmedi

Pazar günü Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş'ta can sıkıcı bir istatistik ortaya çıktı. İstatistiğin sahibi ise teknik direktör Şenol Güneş...

BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş'in Kadıköy kabusu! Galibiyet yüzü görmedi

Takvim'in haberine göre; Tecrübeli teknik adam 5'i Trabzonspor, 1'i Bursaspor, 4'ü Beşiktaş'ta olmak üzere toplam 10 kez Kadıköy'de Fenerbahçe'nin konuğu oldu. Güneş bu 10 maçta galibiyet yüzü görmedi. 4 maçta berabere kalırken 6 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş'in Kadıköy kabusu! Galibiyet yüzü görmedi

Şenol Güneş, daha önce Beşiktaş'ın hocası olarak Kadıköy'de çıktığı 4 maçta 2 yenilgi ve 2 beraberlik almıştı. Şenol Güneş'in bu istatistiği Beşiktaş'a gönül verenlerin moralini az da olsa bozarken, tecrübeli teknik adam bu kez şeytanın bacağını kırmaya çalışacak.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş'in Kadıköy kabusu! Galibiyet yüzü görmedi

Takımını galibiyet parolası ile derbiye hazırlayan tecrübeli teknik adam, bu zorlu maçı kazanarak takımının hem zirve hem de 2.'lik yarışında daha iddialı bir konumda olmasını hedefliyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş'in Kadıköy kabusu! Galibiyet yüzü görmedi

Derbi öncesi hazırlık maçında Ümraniye önünde alınan yenilgiyi çok da önemsemeyen Güneş, hücum ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkmayı planlıyor.

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