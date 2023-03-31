BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş'in Kadıköy kabusu! Galibiyet yüzü görmedi

Şenol Güneş, daha önce Beşiktaş'ın hocası olarak Kadıköy'de çıktığı 4 maçta 2 yenilgi ve 2 beraberlik almıştı. Şenol Güneş'in bu istatistiği Beşiktaş'a gönül verenlerin moralini az da olsa bozarken, tecrübeli teknik adam bu kez şeytanın bacağını kırmaya çalışacak.



