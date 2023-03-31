Aboubakar'dan Fenerbahçe - Beşiktaş öncesi flaş hamle! İstanbul'a döner dönmez...

ANTRENMAN SONRASI SIKI ÇALIŞMA

Kamerun Milli Takımı'na giden ve orada da bir gollük performans sergileyen Aboubakar, İstanbul'a döner dönmez ipleri ele aldı. Lige verilen arada olduğu gibi derbi için de Belçika'dan özel antrenörünü Türkiye'ye çağırdı.