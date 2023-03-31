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Aboubakar'dan Fenerbahçe - Beşiktaş öncesi flaş hamle! İstanbul'a döner dönmez...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak Beşiktaş'ta derbinin hazırlıkları sürüyor. Siyah-beyazlıların Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, kritik mücadeleye özel olarak hazırlanıyor. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2023 Cuma 06:50
Aboubakar'dan Fenerbahçe - Beşiktaş öncesi flaş hamle! İstanbul'a döner dönmez...

Beşiktaş'a ara transferde Al Nassr'dan gelen Vincent Aboubakar, Fenerbahçe derbisine büyük önem veriyor.

Aboubakar'dan Fenerbahçe - Beşiktaş öncesi flaş hamle! İstanbul'a döner dönmez...

Takıma geç katılan ancak yaşanan deprem felaketi nedeniyle lige verilen arada gaza basan Kamerunlu golcü, Belçika'dan özel antrenörünü getirmiş ve bunun karşılığını son 3 maçta 3 gol atıp bir de asist yaparak almıştı.

Aboubakar'dan Fenerbahçe - Beşiktaş öncesi flaş hamle! İstanbul'a döner dönmez...

31 yaşındaki tecrübeli isim, gol serisine Kadıköy'de de devam etmek istiyor. Bu yüzden çalışmalarına ciddi bir şekilde başlıyor.

Aboubakar'dan Fenerbahçe - Beşiktaş öncesi flaş hamle! İstanbul'a döner dönmez...

ANTRENMAN SONRASI SIKI ÇALIŞMA

Kamerun Milli Takımı'na giden ve orada da bir gollük performans sergileyen Aboubakar, İstanbul'a döner dönmez ipleri ele aldı. Lige verilen arada olduğu gibi derbi için de Belçika'dan özel antrenörünü Türkiye'ye çağırdı.

Aboubakar'dan Fenerbahçe - Beşiktaş öncesi flaş hamle! İstanbul'a döner dönmez...

Sabah'ın haberine göre; derbiye kadar olan kısa süreyi en iyi şekilde değerlendirmek isteyen yıldız isim, antrenmanların haricinde özel hocasıyla çalışacak. Böylece Fenerbahçe'nin karşısına daha güçlü bir şekilde çıkacak.

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