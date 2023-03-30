Haberler Beşiktaş İtalyan basını yazdı: Beşiktaş işi sezon sonu bitirecek!

İtalyan basını yazdı: Beşiktaş işi sezon sonu bitirecek!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ... Bir süre önce transfer listesine aldığı Stephan El Shaarawy için nabız yoklayan Kara Kartal uygun şartların oluşmaması nedeniyle beklemeye geçmişti. 30 yaşındaki yıldız oyuncuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İtalyan basınından Corriere della Sera, Shaarawy'nin Roma ile sözleşme uzatmaya yanaşmadığını ve Beşiktaş yaz döneminde oyuncuyla yeniden temas kurup işi bitireceğini yazdı. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 06:50
İtalyan basını yazdı: Beşiktaş işi sezon sonu bitirecek!

Beşiktaş'ın geçtiğimiz transfer dönemlerinde de kadrosuna katmak istediği Stephan El Shaarawy ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

İtalyan basını yazdı: Beşiktaş işi sezon sonu bitirecek!

Sezon sonunda Roma'yla sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki futbolcu, yıllık 4 milyon euroluk sözleşmesinde indirime gitmek istemiyor.

İtalyan basını yazdı: Beşiktaş işi sezon sonu bitirecek!

Corriere della Sera'nın haberinde Roma'yla sözleşmesi Haziran'da sona erecek olan El Shaarawy'nin sözleşmesinde indirim yapmayı kabul etmediği belirtildi.

İtalyan basını yazdı: Beşiktaş işi sezon sonu bitirecek!

Yıllık 4 milyon euro garanti ücret alan El Shaarawy'nin indirime yanaşmaması halinde ise Roma'nın oyuncuyu gözden çıkaracağı kaydedildi. Beşiktaş'ın bu durumda yaz döneminde oyuncuyla yeniden temasa geçeceği belirtildi.

İtalyan basını yazdı: Beşiktaş işi sezon sonu bitirecek!

Bu sezon üç kulvarda çıktığı 30 maçta 4 gol 2 asist üreten El Shaarawy, 2012'den beri formasını giydiği İtalya Milli Takımı'nda çıktığı 29 maçta 6 gol kaydetti.

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