Şenol Güneş'in Fenerbahçe derbisi öncesi muhtemel 11'i belli oldu!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak.
Dev maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Siyah beyazlılar, zorlu müsabakadan 3 puanla ayrılarak zirveye yaklaşmak istiyor.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak.
Dev maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Siyah beyazlılar, zorlu müsabakadan 3 puanla ayrılarak zirveye yaklaşmak istiyor.
Beşiktaş şu ana kadar ligde 25 maça çıktı.
Kartal bu karşılaşmalarda 49 puan aldı.
Beşiktaş 25 maç sonunda 14 kez galip geldi.
Ayrıca 7 kez rakipleriyle berabere kaldı.
Siyah beyazlı takım 4 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Teknik Direktör Şenol Güneş ise Fenerbahçe derbisinde parolayı 3 puan olarak belirledi.
Tecrübeli çalıştırıcı, hafta içi yapılan idmanlar sonrası ilk 11'ine büyük ölçüde karar verdi.
İşte Beşiktaş'ın derbi 11'i...
Mert Günok
Vincent Aboubakar