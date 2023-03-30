Haberler Beşiktaş Şenol Güneş'in Fenerbahçe derbisi öncesi muhtemel 11'i belli oldu!

Şenol Güneş'in Fenerbahçe derbisi öncesi muhtemel 11'i belli oldu!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Zorlu mücadele öncesi teknik direktör Şenol Güneş, 11'ini netleştirdi. İşte Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısındaki muhtemel 11'i...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 15:39
Şenol Güneş'in Fenerbahçe derbisi öncesi muhtemel 11'i belli oldu!

Ayrıca 7 kez rakipleriyle berabere kaldı.

Şenol Güneş'in Fenerbahçe derbisi öncesi muhtemel 11'i belli oldu!

Siyah beyazlı takım 4 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Şenol Güneş'in Fenerbahçe derbisi öncesi muhtemel 11'i belli oldu!

Teknik Direktör Şenol Güneş ise Fenerbahçe derbisinde parolayı 3 puan olarak belirledi.

Şenol Güneş'in Fenerbahçe derbisi öncesi muhtemel 11'i belli oldu!

Tecrübeli çalıştırıcı, hafta içi yapılan idmanlar sonrası ilk 11'ine büyük ölçüde karar verdi.

Şenol Güneş'in Fenerbahçe derbisi öncesi muhtemel 11'i belli oldu!

İşte Beşiktaş'ın derbi 11'i...

Şenol Güneş'in Fenerbahçe derbisi öncesi muhtemel 11'i belli oldu!

Mert Günok

Şenol Güneş'in Fenerbahçe derbisi öncesi muhtemel 11'i belli oldu!

Onur Bulut

Şenol Güneş'in Fenerbahçe derbisi öncesi muhtemel 11'i belli oldu!

Romain Saiss

Şenol Güneş'in Fenerbahçe derbisi öncesi muhtemel 11'i belli oldu!

Omar Colley

Şenol Güneş'in Fenerbahçe derbisi öncesi muhtemel 11'i belli oldu!

Arthur Masuaku

Şenol Güneş'in Fenerbahçe derbisi öncesi muhtemel 11'i belli oldu!

Amir Hadziahmetovic

Şenol Güneş'in Fenerbahçe derbisi öncesi muhtemel 11'i belli oldu!

Salih Uçan

Şenol Güneş'in Fenerbahçe derbisi öncesi muhtemel 11'i belli oldu!

Gedson Fernandes

Şenol Güneş'in Fenerbahçe derbisi öncesi muhtemel 11'i belli oldu!

Rachid Ghezzal

Şenol Güneş'in Fenerbahçe derbisi öncesi muhtemel 11'i belli oldu!

Nathan Redmond

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