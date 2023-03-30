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Kilit ikili!

Şenol Güneş, derbide savunmayı Tayyip Talha’nın durumuna göre kuracak. Salih Uçan’a ise dinamo görevi verecek...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 06:50
Kilit ikili!

Beşiktaş'ta sadece Tayyip Talha'nın tedavisi devam ederken; genç futbolcunun durumu gün gün yakından takip ediliyor. Şenol Güneş'in en g üvendiği futbolculardan bir olan Talha'nın mutlaka iyileştirilmesi için sağlık heyetinin yoğun bir tedavi programı uyguladığı öğrenildi. İstanbulspor maçında sakatlanan ve bu yüzden A Mili Takım kadrosundan da çıkartılmak zorunda kalınan Talha'nın derbiye yetişebileceği gelen bilgiler arasında. Aksi durumda ise Güneş, F.Bahçe karşısında Tayyip'in yerine Saiss'i oynatacak ve stoper ikilisi Saiss - Omar'dan oluşacak. Usta hocanın ayrıca kafasındaki kadroyu da belirlemeye başladığı bildirildi. Orta sahada görevi Salih Uçan'a vermeyi planlayan tecrübeli teknik adamın, sağ bekte Onur ve Rosier arasında idmanlara göre seçim yapacağı da bildirildi.

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