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Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlık şoku! Şenol Güneş açıkladı

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, Romain Sais'in yorgun geldiğini ve ağrıları bulunduğunu söyledi. Öte yandan Tayyip Talha Sanuç'un da durumunu değerlendireceklerini ifade etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 17:57 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 18:03
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi sakatlık şoku! Şenol Güneş açıkladı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi sakatlık şoku! Şenol Güneş açıkladı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde bir bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi sakatlık şoku! Şenol Güneş açıkladı

Sakatlığını atlatan Tayyip Talha Sanuç, antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Romain Saiss salonda çalışırken, milli takımlardan dönüş yolunda olan Arthur Masuaku ve Jackson Muleka antrenmanda yer almadı.

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi sakatlık şoku! Şenol Güneş açıkladı

Futbolcuların 5'e 2 ile sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışma yapıldığı öğrenildi.

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi sakatlık şoku! Şenol Güneş açıkladı

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi sakatlık şoku! Şenol Güneş açıkladı

ŞENOL GÜNEŞ BASIN MENSUPLARINA KONUŞTU

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

İşte o sözler...

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi sakatlık şoku! Şenol Güneş açıkladı

"SAISS'İN SIKINTISI VAR"
"Şu anda milli takımdan daha tam gelemeyen oyuncularımız var. Masuaku ve Muleka şu anda yolda. Saiss geldi ama sıkıntısı var, bakıyoruz ona.

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi sakatlık şoku! Şenol Güneş açıkladı

Omar Colley gibi yorgun gelenler var. Tayyip bugün antrenmana katılacak onun durumuna bakacağız, değerlendireceğiz. Saiss'in ciddi olup olmadığına yarın bakacağız. Bugün geldi yorgun ve ağrıları var."

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