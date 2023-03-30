Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş'ten takıma derbi uyarısı: Taraftara borcunuz var!

BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş'ten takıma derbi uyarısı: Taraftara borcunuz var!

Tecrübeli hoca, sazı eline aldı. Bu sezon hiç derbi kazanamadıklarını hatırlattı: "F.Bahçe maçı bir şans. Deplasmanda galip gelmek hem yarışa yeniden tutunmak hem de taraftarın yüzünü güldürmek demek. Bunu Beşiktaş’a gönül verenlere borçlusunuz"

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 06:50
BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş'ten takıma derbi uyarısı: Taraftara borcunuz var!

Süper Lig'de pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisi yaklaşırken siyah beyazlı takımda da iyice kırmızı alarm verildi. Yönetim başta olmak üzere teknik ekip ipleri sıkmaya başladı. Bu bağlamda takım üzerinde baskıyı artırmak isteyen teknik direktör Şenol Güneş de bir yandan derbi taktiğini belirlerken diğer taraftan da oyunculara motivasyon konuşmaları yapmaya başladı. Kara Kartal dün akşam yaptığı idmanla derbi hazırlıklarına devam etti. Usta çalıştırıcı çalışma öncesi kısa bir toplantıyla futbolculara seslendi. Güneş, bu sezon hiç derbi kazanamadıklarını hatırlatarak sözle başladı.

MÜCADELE GÖREVİMİZ

Siyah beyazlı teknik adam Şenol Güneş, "Sezonun sonuna kadar mücadele etmek bizim görevimiz. Ama bunun yanında başka sorumluluklarımız da var. Bunlardan biri de taraftarı ekstra mutlu etmek. Şampiyonluktan belki uzaklaştık ama onların yüzünü güldürmek için hala elimizde fırsatlar var. Bunlar da derbi galibiyetleridir. Bu sezon hiç derbi kazanamadık. Fenerbahçe maçı bir şans. Deplasmanda galip gelmek hem yarışa yeniden tutunmak hem de taraftarın yüzünü güldürmek demek. Bu zaferi Beşiktaş'a gönül verenlere borçlusunuz" diye konuştu.

DERBiLERDE 2 PUAN ALDI

Beşiktaş bu sezon derbilerde 2 puan topladı. Fenerbahçe ile ligin ilk devresinde oynadığı maçı 0-0 bitiren siyah beyazlılar, Galatasaray'a 2-1 mağlup olurken, Trabzonspor ile de 2-2 kaldı. Kartal, Fenerbahçe ve Trabzonspor derbileini sahasında oynarken, Galatasaray karşılaşmasına ise deplasmanda çıktı.

DİĞER
Son dakika haberleri: Galatasaray'a transferde çifte müjde! İki yıldızın bonservisi alınıyor...
37 yıllık değişim! Garip'in Fatoş'u Ece Alton'un son halini görenin nutku tutuldu! Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal’ın minik partneriydi...
İtalyan basınından Beşiktaş'a Shaarawy müjdesi!
Planları belli oldu! Nisan'da Jesus için gelecekler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İtalyan basınından Beşiktaş'a Shaarawy müjdesi!
Rosier zorluyor
Çatalca TOKİ canlı çekiliş izle (30 Mart Perşembe)
TOGG T10X teslimatı ne zaman yapılacak?
30 Mart son depremler, artçılar ve büyüklükleri
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Planları belli oldu! Nisan'da Jesus için gelecekler Planları belli oldu! Nisan'da Jesus için gelecekler 01:32
Nelsson sezon sonu Çizme yolcusu! Nelsson sezon sonu Çizme yolcusu! 01:23
Nicolo Zaniolo son golünü giderken atacak! Nicolo Zaniolo son golünü giderken atacak! 01:20
Cimbom'da rota yeniden Ziyech! Cimbom'da rota yeniden Ziyech! 01:08
Livakovic'in G.Saray kararı ortaya çıktı! Livakovic'in G.Saray kararı ortaya çıktı! 00:45
F.Bahçe Beko İspanya'da kaybetti! F.Bahçe Beko İspanya'da kaybetti! 23:55
Daha Eski
Dursun Özbek: Formatı değiştirmeye çalışanlar var Dursun Özbek: Formatı değiştirmeye çalışanlar var 23:55
F.Bahçe'de Enner Valencia sevinci! Derbi öncesi... F.Bahçe'de Enner Valencia sevinci! Derbi öncesi... 23:55
İtalyan devinden Sacha Boey bombası! İtalyan devinden Sacha Boey bombası! 23:55
Kartal için sol bek iddiası! Kartal için sol bek iddiası! 23:55
Kulüpler Birliği'nde Beşiktaş'ın çağrısına 7 kulüpten destek! Kulüpler Birliği'nde Beşiktaş'ın çağrısına 7 kulüpten destek! 23:55
Sarri G.Saray'ın yıldızına talip! Sarri G.Saray'ın yıldızına talip! 23:55