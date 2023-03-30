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Beşiktaşlı Rachid Ghezzal'dan Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Siyah beyazlıların yıldız oyuncusu Rachid Ghezzal derbi öncesi sakatlığı hakkında konuştu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 16:34 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 16:56
Beşiktaşlı Rachid Ghezzal'dan Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Siyah beyazlıların yıldız oyuncusu Rachid Ghezzal derbi öncesi açıklamalarda bulundu.

Ghezzal'ın öne çıkan sözleri;

Rachid Ghezzal: "Fenerbahçe derbisi çok önemli. Sakatlığımı atlattım ve şu an çok iyiyim. Fenerbahçe karşısında elimden gelenin en iyisini yapacağım. Uzman birinin yapması gereken spesifik bir ameliyat oldum. Şu anda iyiyim, doğru kararı verdiğimizi düşünüyorum. Taraftarın derbide olmaması kötü bir şey. Güvenlik nedeniyle sanırım böyle olması daha iyi, bilmiyorum. Biz 3 puanı alarak, taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz." dedi.

Sakatlığı hakkında konuşan Ghezzal "Zor bir sezon yaşıyorum. Çok uzun bir sakatlık yaşadım. Takıma ligin kalan süresinde maksimum katkıyı sağlamaya çalışacağım." dedi.

Lig yarışı hakkında konuşan Ghezzal, "Şu anda biz Fenerbahçe'yi, Fenerbahçe de Galatasaray'ı kovalıyor. Belki bu son zamanlarda konuşulan Hatay ve Gaziantep maçlarıyla ilgili bir değişim olursa, ligi daha iyi bir şekilde bitirmeyi hedefleriz." ifadelerini kullandı.

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