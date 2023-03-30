Ahmet Nur Çebi: İşinize gelince...

Dünkü Kulüpler Birliği toplantısı öncesi A Spor'a açıklama yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi "İşinize geldiğinde Avrupa'nın kurallarını tanıyorsunuz, işinize gelmediğinde tanımıyorsunuz. Kendimiz için bir şey istemiyoruz, sadece adalet istiyoruz" şeklinde konuştu. Çebi, ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nın kalan maçlarda hükmen mağlup sayılmasını talep etmişti.

BAŞKAN TAKİPTE

Öte yandan yönetim de Fenerbahçe sınavı öncesi teyakkuza geçti. Siyah beyazlı idarecilerin takımın son idmanlarına gelerek futbolculara moral vereceği belirtildi. Başkan Çebi, daha önce de derbiler öncesi Ümraniye'ye giderek takımı yakından takip ediyordu.