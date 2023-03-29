Pirlo Beşiktaş'a!

İtalya basını, Andrea Pirlo'nun Beşiktaş'ın başına geçeceğini iddia etti. Fatih Karagümrük'ün İtalyan teknik direktörü Andrea Pirlo, İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a Türkiye günlerine dair bir röportaj verdi. La Gazzetta dello Sport, Andrea Pirlo için Beşiktaş iddiasını gündeme getirdi. Beşiktaş'ın yakında zamanda seçime gidebileceği iddia edilirken; siyah-beyazlı camianın bir başkan adayının Andrea Pirlo'yu takımın başına getirmek istediği vurgulandı. Öte yandan Club Brugge ve İspanyol ekibi Girona'nın da Pirlo ile ilgilendiği öne sürüldü. Bu arada Pirlo röportajında şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Ligi oldukça kaliteli ve zorlu bir lig. Burada, üst seviye futbol oynayan çok fazla takım var. Ben de kariyerimin gelişimi açısından doğru yerde olmaya dikkat ediyorum."