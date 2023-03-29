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TRANSFER HABERLERİ | Juventus'un transfer listesindeki Moise Kean için Beşiktaş devrede!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transfer tüm hızıyla devam ediyor. Gelecek sezonun golcü planlamasını yapan siyah beyazlılarda son olarak gündeme Juventus'un satış listesindeki Moise Kean geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Juventus transfer listesindeki Moise Kean için Beşiktaş devrede!

Milli maçlar nedeniyle verilen arada, Avrupa transfer piyasası da hareketlendi.

TRANSFER HABERLERİ | Juventus transfer listesindeki Moise Kean için Beşiktaş devrede!

Türk takımlarıyla ilgili haberlerin de ardı arkası kesilmiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Juventus transfer listesindeki Moise Kean için Beşiktaş devrede!

Juventus'un 23 yaşındaki İtalyan golcü Moise Kean'i satmaya karar vermesi durumunda, potansiyel olarak ilgilenebilecek bazı takımların olduğu ifade edildi.

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