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Jimenez kapışması

Beşiktaş, Meksikalı forvet için Roma’yla karşı karşıya. Siyah-beyazlılar, ara transfer döneminde de istediği ancak alamadığı 31 yaşındaki golcü Raul Jimenez için Mourinho’nun takımı Roma’yla büyük bir yarışa girdi. Başkan Çebi de Jimenez için Ocak’ta İngiltere’ye gitmişti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 06:50
Jimenez kapışması

Beşiktaş'ta gözler yeni sezon transfer çalışmalarına çevrilmiş durumda. Bir yandan Süper Lig'de sezonu en üst sıralarda bitirmek için kalan bütün maçlarını kazanmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, diğer yandan da takıma yapılacak takviyeler için arayışlarını dört koldan sürdürüyor. Beşiktaş yönetimi, ara transfer döneminde de gündemine aldığı Meksikalı golcü Raul Jimenez için yeniden harekete geçti. Meksika basınından TV Azteca'da yer alan habere göre; Beşiktaş ile Jose Mourinho'nun çalıştırdığı İtalyan takımı Roma sezon sonunda Wolverhampton'dan ayrılması beklenen 31 yaşındaki Meksika'lı golcüyü kadrosuna katmak istiyor.

ADA'YA GİTMESİ OLAY YARATTI

Beşiktaş yönetimi, tecrübeli forvet için ara transfer döneminde de somut adımlar atmıştı. Öyle ki Beşiktaş Başkanı Çebi, Ocak ayında Londra'ya giderek iki menajerle beraber siyah-beyazlıların gündeminde olan Jimenez için bir dizi görüşmelerde bulunmuştu. Başkan Çebi hem İngiliz ekibinin yöneticileri, hem de Meksikalı forvetle bir araya gelmiş, 31 yaşındaki golcü oyuncu Çebi'nin kendisi için Londra'ya kadar gelmesinden çok etkilenmişti. Siyah-beyazlılar, Wolverhampton'dan ayrılmak isteyen Jimenez için önümüzdeki günlerde Ada'ya yeniden bir çıkarma yapacak.

183 GOLE KATKI VERDi

Jimenez, profesyonel kulüp kariyerinde bugüne kadar 415 resmi maçta forma giydi. Bu periyotta rakip fileleri 127 kez havalandıran Meksikalı yıldız, 56 da asist yaptı ve toplamda 183 gole direkt olarak katkı sağladı. Kulüp bazında en çok golü (56) toplam 164 kez formasını giydiği Wolverhampton'da kaydetti. Raul Jimenez, Benfica'da 120 maçta 31 gol, CF America'da 103 maçta 38 gol, Atletico Madrid'de ise 28 maçta 1 gol atabildi. Meksikalı forvet, 2019'da 38 milyon euro'ya Wolverhampton'a transfer oldu.

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